España confirma los peores presagios con Osobor: sufre una rotura del ligamento cruzado

Se han confirmado las peores noticias posibles. Great Osobor tiene un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda, rotura radial del cuerno anterior del menisco externo y rotura del ligamento cruzado anterior de esta misma articulación. Varapalo importante para el pívot que había generado mucha ilusión en España tras su buena actuación ante Dinamarca, y ahora tendrá que estar varios meses de baja tras esta lesión tan grave.

«Las pruebas realizadas anoche confirman que Great Osobor tiene un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda, rotura radial del cuerno anterior del menisco externo y rotura del ligamento cruzado anterior de esta misma articulación», comienza diciendo el parte médico emitido por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

La propia FEB asegura que le acompañará en este proceso de recuperación y le ayudará en todo lo que sea necesario: «La FEB quiere mostrar su tristeza por este diagnóstico y el apoyo firme al jugador, a quien acompañará en todo lo que sea necesario durante su proceso de recuperación. La Familia espera la vuelta de Great, que se ha hecho un hueco en el corazón de todos en muy poco tiempo».

Ya lo dijo Chus Mateo tras la victoria frente a Georgia, que «no pintaba bien» la lesión de Great Osobor. Y los peores presagios se han confirmado. «Estamos muy tristes por ello, hemos jugado muy bien, hemos ganado, una bonita victoria, y, por el contrario, estamos muy tristes por nuestro compañero. Cualquier lesión es triste pero me da particularmente mucha pena. Ojalá que no sea nada grave. No pintaba bien. Fue al hospital a hacerse pruebas», señaló el seleccionador español

No llevaba ni dos minutos en el campo cuando recibió golpe en su rodilla izquierda entrando a canasta tras chocar con un jugador de Georgia. Tras el golpe se llevó la mano a la rodilla y se quedó en el suelo con evidentes gestos de dolor. Osobor se intentó levantar, pero la rodilla no le respondía y se tiró de nuevo en el suelo al ver que no podía apoyar. Su partido había terminado y se marchó de la pista ayudado por los miembros del equipo médico de la selección. Una pena, porque el pívot de Tudela había encajado a las mil maravillas dentro de La Familia.