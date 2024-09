Escándalo con Messi: un árbitro confiesa que no le expulsó a cambio de que le diera su camiseta

Escándalo sin precedentes en el fútbol y con Leo Messi involucrado. Un árbitro chileno internacional, el ya retirado Carlos Chandía, contó que durante las semifinales entre México y Argentina de la Copa América de 2007, éste le perdonó la tarjeta roja a Leo Messi a cambio de su camiseta al final de partido. La historia, contada sin tapujos por el colegiado, deja no solo en mal lugar al argentino, sino también al propio Chandía por su irresponsabilidad y al mundo de fútbol.

Poco impacto tuvo aquel jovencísimo Leo Messi, con 17 años y comenzando a despuntar sobremanera en el Barcelona, en aquella final de la Copa América de 2007, la primera del argentino. Brasil, el rival en la final, arrolló a la Albiceleste con un contundente 3-0 que dio otro título más a la Canarinha con goles de Julio Baptista, Ayala en propia y Dani Alves. Pero lo único cierto es que Messi no tendría que haber jugado aquella final, tuvo que ser expulsado.

Todo sucedió en las semifinales ante México, donde Argentina ya estaba arrasando y tenía el partido sentenciado con un 0-3. Era ya el tiempo añadido de la segunda parte cuando, en una disputa de Leo Messi, ya habiendo visto la primera amarilla, éste se lleva la pelota con la mano y el colegiado chileno pita falta. Lo que sucedió lo relata él sin pelos en la lengua.

«Ocurre que Messi estaba con una tarjeta amarilla y yo había dado tres minutos de tiempo agregado. Argentina le iba ganando 3-0 a México y Messi, de la nada, peleando una pelota, se la lleva con la mano. Pero eso fue en mitad de cancha. No había ninguna posibilidad de un gol del equipo mexicano, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué ocurrió?», cuenta el ex árbitro Carlos Chandía, que añade el escándalo: «Que yo le dije: ‘Bueno, esta jugada es amarilla, pero te va a costar la remera’».

Chandía no le acabó mostrando la tarjeta amarilla que hubiera supuesto su expulsión y la imposibilidad de jugar aquella final, a cambio de que Leo Messi le regala la camiseta al final del partido, algo que el argentino quiso hacer incluso sobre el terreno de juego, pero que se resolvió en los vestuarios.

«No le mostré la amarilla porque faltaban dos minutos y medio y estando 3-0, yo había dado tres minutos y era cortarle la posibilidad de jugar la final de la Copa América del 2007», reconoce el chileno Chandía, destapando el pastel, reconociendo también que ese gesto le impidió arbitrar la final Argentina-Brasil: «Entonces, al final, esa tarjeta amarilla a mí me significó no arbitrar la final de la Copa América en Venezuela».

Y tal y como cuenta Chandía en una entrevista, Messi cumplió y entregó al árbitro su elástica de la Albiceleste con el número 18 a la espalda, el dorsal que inicialmente llevó –el 10 lo llevaba Juan Román Riquelme por aquel entonces–. «Me la fue a dejar al camarín después. Incluso se la quería sacar en la cancha. Le dije: ‘No, no, no, no…’. Y llegó al camarín con la camiseta no más, me la llevó allá», destapa el ex árbitro chileno.