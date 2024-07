Messi reacciona al escándalo en el Argentina-Marruecos de los Juegos Olímpicos: «Insólito»

Leo Messi no ha dudado en reaccionar al escándalo que se ha vivido en los Juegos Olímpicos en el Argentina-Marruecos de la primera jornada de la fase de grupos. Después de que los jugadores tuvieran que salir a acabar el partido dos horas después, el astro argentino publicó una imagen en negro en sus historias de Instagram con un escueto «insólito». El jugador del Inter de Miami no se podía creer lo que estaban viendo sus ojos en la cita olímpica celebrada en París.

Y es que Marruecos y Argentina, que contaba con importantes nombres de la absoluta como Julián Álvarez, Nicolas Otamendi y Gero Rulli, se vieron las caras en el Estadio Geoffroy-Guichard. Hasta ahí todo en orden. El partido se fue hasta el minuto 108 de partido ya que el árbitro dio 15 minutos de añadido. Y fue en el alargue cuando, con el 2-1 en el marcador a favor de los marroquíes, Argentina hizo el 2-2 que parecía ser el definitivo.

Los jugadores de la Albiceleste lo celebraron por todo lo alto tras lograr el empate a pocos segundos de que el árbitro pitara el final del partido. Y fue en la celebración cuando el árbitro se vio obligado a suspender el encuentro por dos motivos: primero porque los aficionados de Marruecos lanzaron un petardo a los jugadores de Argentina. Y en segundo lugar porque se produjo una invasión de campo, también por parte de los aficionados marroquíes.

Por ello, el árbitro se vio obligado a suspender el partido. Aunque todo el mundo se pensó que pitó el final del encuentro. Y cuando ya había pasado más de una hora de la supuesta finalización del choque, corría por las redes sociales un rumor de que el colegiado iba a reanudar el encuentro para anular el gol de Argentina por fuera de juego. Pero la realidad es que se iba a reanudar porque todavía no se había acabado.

Y al reanudarse, el árbitro acudió al VAR y vio que el jugador argentino que hizo el gol estaba en fuera de juego. De esta manera, Marruecos se llevó los tres puntos del partido y los chicos de Javier Macherano no se lo podían ni creer.

Messi estalla en redes sociales

Leo Messi, capitán de la Albiceleste y leyenda de la nación, reaccionó en sus redes sociales con un mensaje que dio la vuelta al mundo. «Insólito», publicó el futbolista del Inter de Miami y ex del Barcelona y PSG. El astro argentino no se lo podía creer y mostró su malestar y su sentir en Instagram con motivo de este partido que mucha gente no entendió lo que estaba ocurriendo.

Argentina es una de las favoritas para conseguir medalla en fútbol, pero con esta derrota se ve obligada a sumar de a tres en los dos encuentros restantes si quiere estar en los cuartos de final del torneo. Muy mal se le tiene que dar a los de Javier Mascherano, que afrontaban la cita con la ilusión de darle a los argentinos una medalla en fútbol.