Eric García no jugará contra el Bayern y es duda para el Clásico

Eric García no se entrenó este martes junto a sus compañeros en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y es baja para el partido de este miércoles entre el Barcelona y el Bayern de Múnich correspondiente a la tercera jornada de la Fase Liga de la Champions League. El mediocentro y central culé sufrió una sobrecarga en el calentamiento del duelo contra el Sevilla y no podrá ser de la partida ante el cuadro alemán en la Liga de Campeones. Se desconoce si estará listo para el Clásico del próximo fin de semana en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid.

Las alarmas para Eric García saltaron el pasado domingo en el Olímpico de Montjuic. El futbolista azulgrana era de nuevo, y ya de manera habitual, titular en el centro del campo del Barcelona por detrás de Casadó y Pedri. Pero en el calentamiento sufrió unas molestias y tuvo que retirarse a vestuarios antes de tiempo.

Eric sufrió una sobrecarga y no pudo sentarse ni en el banquillo del Barcelona en su duelo contra el Sevilla. Se sentó en la grada junto al resto de lesionados y en su lugar entró Ansu Fati como titular.

Desde ese momento, Eric García no ha vuelto a entrenarse. Y este martes no iba a ser menos. El conjunto azulgrana saltó al césped de la Ciudad Joan Gamper sin la presencia del mediocentro culé, que sigue siendo baja. No jugará contra el Bayern de Múnich y habrá que esperar para ver si está disponible para el Clásico del próximo sábado en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Un entrenamiento que comenzó 45 minutos tarde tras una sesión de vídeo.

Con la baja de Eric confirmada, la decisión de Hansi Flick a la hora de sustituirle es colocar a De Jong, Fermín o Dani Olmo en su lugar junto a Casadó y Pedri que son fijos en ese centro del campo del Barcelona. Lo más normal será ver al holandés en esa posición, del cual confirmó el entrenador blaugrana que no tiene ninguna lesión y que está listo para jugar. Gavi también está recuperado, pero todavía no está listo para salir de inicio.