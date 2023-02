No llegan buenas noticias desde Turquía en torno a Christian Atsu, futbolista del Hatayspor que pasó por la Liga española defendiendo los colores del Málaga. El club oficializó que estaba a salvo a través de un portavoz, pero hubo un error de identificación y el entrenador del equipo turco asegura que sigue desaparecido.

En declaraciones al diario Hurriyet, Volkan Demirel es rotundo y dice lo siguiente: «Por favor, no escriban que ha sobrevivido sin estar seguros de que ha sobrevivido. La gente tiene familia, esperanzas, penas y dolores que van en aumento. Todavía no hay noticias sobre Atsu y Taner Savut (director deportivo). No diría esto si estuvieran en el hospital. Estamos pasando por momentos muy difíciles».

Al parecer, la confusión se pudo deber por algún error de identificación, tal como relató a la prensa el médico del Hatayspor, Gurbey Kahveci. «Cuando escuchamos la noticia de que lo habían llevado al Hospital Dortyol fuimos a buscarlo pero no estaba allí. Por el momento y, por desgracia, parece que (el director deportivo) Taner Savut y Christian Atsu no han sido encontrados», dijo el médico hoy.

Informaciones contradictorias

El club anunció ayer que el futbolista internacional había sido rescatado con vida pero se desconocía su situación. El delantero, de 31 años y que marcó en su último encuentro el pasado domingo, ha militado también en el Oporto, el Chelsea o el Newcastle, entre otros clubes además del Málaga en nuestro país.

El agente de Atsu, Nana Sechere, dio más detalles en sus redes: «Regresó a las 4 de la madrugada y el terremoto comenzó unos 20 minutos después. No supe nada hasta que recibí una llamada del club a las 5 de la mañana preguntándome si había tenido noticias de Christian. Me dijo que el edificio de Christian había quedado completamente destruido y que no podían localizarlo. Esperaba que estuviera despierto y que el terremoto no hubiera ocurrido mientras dormía. En un edificio de once pisos él vive en el noveno. Los trabajadores del club estaban tratando de ayudarme a encontrarlo, pero fue muy difícil porque, como es comprensible, también estaban tratando de encontrar a sus propios amigos y familiares.