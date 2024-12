Enfado de la Federación Española de Pelota por la «cacicada» de permitir jugar al País Vasco como nación

El presidente de la Federación Española de Pelota, Juan García Angulo, ha mostrado su indignación con el mandamás de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV), Xavier Cazaboun, después de que Euskadi se haya ‘independizado’ de España este sábado y se haya convertido en miembro de pleno derecho de la Federación Internacional de Pelota.

Esta histórica y polémica decisión hace que se pueda dar un hipotético enfrentamiento entre España y el País Vasco en cualquier competición internacional. En un mensaje publicado en las redes sociales, García Angulo ha acusado a Cazaboun de actuar con «prepotencia» y ha anunciado que la Federación Española «llegará hasta las últimas consecuencias». Asimismo, ha calificado de «injusticia» que se haya excluido a España de la votación.

«FEPelota se suma a esta nota de prensa y tomará decisiones. Llegaremos hasta las últimas consecuencias con la actuación que ha tenido el señor presidente de la Federación internacional, junto con gran parte de su séquito, y sobre todo, con dos personajes que hay que señalarlos de una manera clara y descarada: el presidente de la Federación de Navarra, el señor Conde, y el presidente de Frontenis y Pelota de la Comunidad Valenciana, el señor Montalbán. Los dos han permitido el atropello que esta mañana se han producido. Juntos denigran al deporte español y a la pelota en España, denunció García Angulo.

Actualmente, el presidente de la Federación Española de Pelota se encuentra inhabilitado por unas palabras que pronunció contra los árabes y por esta razón no ha tenido derecho al voto. Asimismo, la Federación se encuentra en pleno proceso electoral y en estos momentos está dirigida por una comisión gestora, cuyos miembros no aparecieron en esta asamblea, y por lo tanto, no emitieron su voto.

«Ni la FIPV podría ir a menos ni su presidente a mas. Hoy Asamblea general ordinaria y España la dejan fuera. También a Cuba y pretendían la adulteración de los votos de los restantes miembros, siempre en beneficio propio. La dictadura sigue su cauce», denunció García Angulo en sus redes.

El mandatario de la Federación Española, por otro lado, también cargó duramente contra los representantes de Navarra y Valencia, a los que ha señalado citando nombres y apellidos. García Angulo utilizó términos como «atropello» y «cacicada», palabras similares a las utilizadas por UPN en un mensaje remitido a los medios de comunicación.

Por su parte, el lehendakari Imanol Pradales mostró su alegría con la decisión tomada por la Federación Internacional: «La pelota vasca es un deporte que nació aquí y se ha extendido al mundo y que nuestra selección pueda competir de forma oficial es un sueño hecho realidad. El gobierno de Euskadi seguirá apoyando a las federaciones deportivas vascas en su camino hacia la oficialidad», afirmó.

«Esta oficialidad es un paso más para reconocer a nuestra nación. Se trata de un paso importante para la proyección internacional de nuestro País y para conquistar nuevos espacios para nuestra lengua y cultura, ya que el euskera será la lengua oficial de los campeonatos internacionales de pelota», agregó Pradales.

Sánchez satisface a sus socios

Con este anuncio, el deporte español comienza a sufrir el acuerdo de Pedro Sánchez con el Partido Nacionalista Vasco, socio de su Gobierno, al que prometió lograr que el País Vasco tuviera selección propia en pelota vasca. El presidente del Gobierno cumple así con su objetivo, que era satisfacer a uno de sus principales socios, Andoni Ortuzar, presidente del PNV, para aferrarse al poder.

Se trata de una promesa que hizo Sánchez a Ortuzar en la investidura de la pasada legislatura. El punto 11 de aquel acuerdo incitaba a «abrir cauces para promover la representación internacional de Euskadi en el ámbito deportivo y cultural».