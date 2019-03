El enésimo fracaso del PSG en la Champions: más de 1.000 millones tirados en ocho años

El PSG se ha dejado 1.158 millones de euros en fichajes desde la llegada de Nasser Al-Khelaifi. El principal objetivo del jeque ha sido ganar la Champions League, sin embargo nunca han conseguido pasar de cuartos.

La eliminación del PSG en octavos de Champions League ha causado una convulsión en el fútbol europeo. El conjunto parisino optaba a volver a cuartos de final de la máxima competición tres temporadas después y, tras el 0-2 cosechado en la ida y las bajas del United para la vuelta, pocos esperaban un batacazo de estas características. Lo cierto es que el gran sueño de Nasser Al-Khelaifi vuelve a romperse de nuevo. Ocho temporadas después de su llegada a París, el jeque árabe tendrá que esperar mínimo un año más para poder aspirar a levantar el que es el principal objetivo de los franceses, para el que ya han hecho un desembolso de más de 1.000 millones, en vano.

El conjunto parisino ha gastado en todo este tiempo un total de 1.158 millones de euros en fichajes. Sin contar a los jugadores que obtuvieron como cedidos, los galos han incorporado a lo largo de este tiempo 38 jugadores a golpe de talonario, con la mirada centrada en dar el salto definitivo en Europa. Algo que, pese a los petrodólares, no han conseguido.

Dentro de estos futbolistas que han incorporado, destacan los fichajes de Mbappé y de Neymar. Se trata de dos de los fichajes más caros de la historia del fútbol, que sobrepasan los 400 millones. Para el fichaje del brasileño necesitaron 222 millones, que era la cláusula de rescisión que tenía en el Barcelona, mientras que con el Mónaco acordaron una cesión a cambio de 180 millones en el verano de 2018 para poder cumplir con el fair-play financiero.

El top-5 de fichajes más caros del club en este tiempo lo completan Cavani (64’5 millones), Ángel di María (63 millones) y David Luiz (49’5 millones). Cierto es que al central brasileño terminaron mandándole de vuelta al Chelsea, recibiendo 35 kilos, por lo que aún así perdieron casi 15 en una nefasta operación.

Operaciones nefastas

Otros fichajes sonados en los que el conjunto parisino tiró la casa por la ventana fueron Pastore (42), Lucas Moura (40),Krychowiak (27’5), Lavezzi (26) o Jesé Rodríguez (25). Todos ellos terminaron yéndose por la puerta de atrás por una cantidad muy inferior a la que costaron en su día. Las dos únicas ventas productivas en este tiempo fueron la de Yuri Berchiche y Matuidi. El jugador español llegó por 16 millones procedente de la Real Sociedad y se marchó el pasado verano al Athletic por 25, mientras que el actual jugador de la Juve llegó por 7’5 kilos y fue vendido por otros 25.

El PSG se ha consolidado como uno de los mejores equipos del continente aunque luego, a la hora de la verdad, no son capaces de dar la cara en Europa. Tras dos eliminaciones dolorosas consecutivas en la máxima competición ante Real Madrid y Barcelona, el conjunto parisino se reforzó este verano con dos hombres como son Kehrer y Paredes. Por el defensor, ex del Schalke y que fue uno de los responsables de la derrota ante el United, pagaron 37 millones, mientras que por Paredes, que no está entre los 11 titulares de Tuchel, desembolsaron 40 kilos.

La lista de jugadores la completan: Thiago Silva (42), Draxler (36), Marquinhos (31’4), Kurzawa (25), Cabaye (24), Ibrahimovic (20), Digne (15), Verratti (12), Gameiro (11), Motta (10), Aurier (10), Lo Celso (10), Trapp (9’5), Menez (9), Stambouli (8’6), Sissoko (8), Van der Wiel (6), Meunier (6), Alex (5), Bernat (5), Bisevac (4), Maxwell (4), Sirigu (3’5) y Lugano (3).