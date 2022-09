El enésimo drama de Shakira: sale y habla un hijo no reconocido de la cantante

No sale de una para meterse en otra. No corren buenos tiempos para Shakira, que además de su traumática separación de Piqué, una ruptura que sigue dando mucho que hablar, ahora tiene otro frente abierto. En este caso es en su país, Colombia, donde se ha formado un escándalo porque un joven asegura ser hijo no reconocido de la cantante y el actor Santiago Alarcón.

Ha sido el propio Alarcón el que ha hablado sobre el tema en sus redes sociales: “Denuncia pública. Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención. El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92 y me pidió 835 millones de pesos. Resulta que él asegura que su mamá, ustedes, no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco”.

El joven se pronuncia

El programa Lo sé todo contactó con el supuesto hijo, que se llama Pedro. El joven dio la versión de sus hechos y mostró los papeles de la demanda hacia el actor en la que pide la millonaria suma por los daños y abandono. «Yo le pedí 800 millones de pesos por daños y perjuicios, pero ese tema no prosperó. Mucha gente comenta difamando sin saber en realidad lo que pasó. Yo temo por mi vida, estoy grave de salud».

«Me dijo que me iba a mandar a matar. ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré», dice el supuesto hijo de Shakira, que todo apunta que iniciará acciones legales contra quien dañe su honor si esto no es verdad.