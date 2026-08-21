Encuentran muerto a un hombre de 33 años en el estadio del Charlton Athletic

La Policía Metropolitana de Londres ha abierto una investigación después de localizar el cadáver de un hombre de 33 años en The Valley, el estadio del Charlton Athletic, equipo que milita en la Championship, la Segunda División del fútbol inglés. El hallazgo se produjo durante la mañana del martes 18 de agosto, después de que los servicios de emergencia recibieran un aviso relacionado con el estado de una persona. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la policía y efectivos del London Ambulance Service, que encontraron al hombre y confirmaron su fallecimiento en el propio estadio.

Según ha informado la Metropolitan Police, los agentes acudieron alrededor de las 11:15 horas a The Valley, situado en Floyd Road, en el sureste de Londres. El hombre de 33 años fue localizado sin vida y los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle. Su familia ya ha sido informada de la muerte y está recibiendo apoyo de agentes especializados. Las autoridades han calificado el fallecimiento como inesperado y han puesto en marcha una investigación para determinar exactamente qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias que provocaron la muerte.

Una de las principales hipótesis que manejan los investigadores es que el hombre pudiera haber sufrido una caída desde cierta altura antes de morir. Esta posibilidad está siendo estudiada por los detectives, aunque por el momento no se ha confirmado oficialmente cómo se produjo el fallecimiento. Algunas informaciones apuntan a que la caída podría haberse producido desde una zona elevada del estadio, aunque la Policía Metropolitana no ha ofrecido detalles.

Privacidad y respeto

El Charlton Athletic ha mostrado su pesar por lo ocurrido y ha confirmado que está colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos. El club londinense aseguró que la investigación continúa abierta y trasladó sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos del fallecido. Además, la entidad quiso destacar el trabajo realizado por sus empleados e insisten en que no existe ninguna sospecha de que Charlton Athletic haya cometido algún tipo de irregularidad relacionada con el suceso.

El hallazgo se produjo pocos días después del comienzo de la nueva temporada de Championship. The Valley había acogido el sábado 15 de agosto el encuentro entre el Charlton Athletic y el Derby County, correspondiente a la primera jornada de la competición, con cerca de 30.000 espectadores en las gradas. El equipo local comenzó el curso con una victoria por 2-1, antes de que la tragedia ocurrida en el estadio obligara al club a afrontar una situación completamente distinta pocos días después.

Como consecuencia del incidente, el partido que el equipo sub-21 del Charlton tenía previsto disputar en The Valley contra el Bolton Wanderers fue trasladado a las instalaciones de entrenamiento del club, en Sparrows Lane. El cambio se produjo mientras la policía continuaba trabajando en el estadio y recopilando información para reconstruir lo sucedido.