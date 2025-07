Encuentran muerto al boxeador Tony Rodríguez en su habitación de hotel horas después de un combate

El mundo del boxeo está de luto, especialmente en México y Estados Unidos. Tony Rodríguez, púgil de 37 años, falleció este sábado apenas unas horas después de perder un combate en el que se enfrentó a Phillip Vela en Phoenix, Arizona. Tras la pelea, el deportista regresó a su habitación de hotel, donde encontraron su cuerpo sin vida a la mañana siguiente.

Según cuenta su esposa Karla Valenzuela, el boxeador la llamó mediante una videollamada tras la pelea. Planeaba salir a cenar con otros boxeadores y regresar más tarde al hotel para descansar antes de su vuelo de regreso a México. Sin embargo, nunca apareció en el vestíbulo del hotel ni respondió a las llamadas de su equipo. Fue hallado sin vida la mañana del domingo y las autoridades locales han abierto una investigación. No se descarta que la muerte esté relacionada con alguna complicación tras el combate.

«Me llamó cuando terminó su pelea, cuando ya había terminado el evento y se fue al hotel, me habló, hicimos una videollamada. Me dijo que iba a salir a comprar algo de cenar y que regresaría porque a las 03:30 los iban a recoger para llevarlos al aeropuerto. Eso fue lo único que hablé con él», explicó su esposa tras conocerse el fallecimiento del mexicano. Las reacciones del mundo del boxeo no se han hecho esperar y Phillip Vela, su último rival, fue de los primeros en lamenta su muerte: «De verdad, con el corazón roto al enterarme de esta noticia. Agradecido de haber compartido el ring durante seis asaltos».

La promotora Del Sol Boxing, extendió sus condolencias: «La familia de Del Sol Boxing está profundamente consternada por el fallecimiento de Pedro Antonio Rodríguez. Nuestro corazón y pensamientos están con sus seres queridos. Por respeto a su familia, les pedimos que nos acompañen en esperar a que las autoridades locales concluyan su labor e investigación», decían en el comunicado.

Tony Rodríguez debutó en 2007 y mantuvo una trayectoria irregular, con un récord final de 15 victorias (7 por nocaut), 25 derrotas y 3 empates, según datos de BoxRec. Su carrera estuvo lejos de los reflectores, ya que no estaba afiliado a ninguna promotora. Él mismo gestionaba sus peleas, entrenaba por su cuenta y viajaba constantemente a países como Estados Unidos, Puerto Rico y Filipinas, en busca de mejores oportunidades económicas. En 2014 se enfrentó al futuro campeón mundial Luis Pantera Nery, cayendo por KO en el tercer asalto. Aunque nunca fue una figura mediática, fue recordado por compañeros y entrenadores como un profesional comprometido, honesto y trabajador.