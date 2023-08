El emotivo mensaje de Olga Carmona tras enterarse de la muerte de su padre

Olga Carmona volvió a hablar públicamente después de darse a conocer el fallecimiento de su padre horas antes de la final entre España e Inglaterra y que, casualidades de la vida, acabó siendo la gran protagonista de este histórico momento para el deporte nacional. La sevillana quiso agradecer todo el apoyo y cariño que ha mostrado la población española en el que fue «el mejor y peor día de su vida».

«No tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño. Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida. Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya papá», comentó la futbolista del Real Madrid en redes sociales.

Fue en la noche de este domingo cuando la RFEF comunicaba del fallecimiento del padre de la jugadora: «La Real Federación Española de Fútbol lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español».

Ante la avalancha de mensaje de apoyo y cariño, Olga Carmona dio las gracias a todo el mundo y mandó un mensaje a su padre, ya desde el cielo: «Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá».

