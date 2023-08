Olga Carmona recordará el 20 de agosto ya para siempre como el día más feliz y el más triste de su vida a la vez. Porque marcó el gol que dio un Mundial a la selección española, pero al acabar el emocionante partido, le dijeron que su padre, que estaba enfermo, había fallecido antes del comienzo de la final. Se da la paradoja, además, de que dedicó el tanto a la madre de una amiga suya que murió también la semana pasada.

Acabada la magnífica final, y sabedora ya de la noticia, Olga Carmona publicó un emotivo mensaje en sus redes en recuerdo de su padre: «Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá», decía el post.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3 — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023

La noticia de muerte del padre era conocida a las pocas horas del triunfo de la selección femenina. La Federación de Fútbol y el Real Madrid, club donde milita la jugadora, enviaban sendos comunicados en los que informaban de la triste noticia.

«La Real Federación Española de Fútbol lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español», cita el comunicado oficial.

⚫️ PÉSAME | La @RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo… pic.twitter.com/BSe2XmUrVF — RFEF (@rfef) August 20, 2023

Olga Carmona ya forma parte de la historia de España después de ser la autora del único gol de la final entre España e Inglaterra que acabó con la consecución del título. La futbolista sevillana fue una de las jugadoras más importantes para Jorge Vilda y, junto a Iniesta, ya está en los libros del deporte español.

De hecho, en la celebración del gol del partido quiso tener un precioso gesto con una de sus mejores amigas, ya que había fallecido recientemente su madre: «Va para la madre de una de mis mejores amigas que ha fallecido recientemente. Lo he celebrado con una camiseta. Se lo dedico a toda la familia con todo el amor».

Con la alegría en el cuerpo Olga habló frente a los medios de comunicación y mostró su gran felicidad: «Ha sido un partido muy duro. Sabíamos que iba ser muy complicado. Esto estaba para nosotras. Teníamos la vibra que lo íbamos a conseguir. Inglaterra tiene un equipazo. Estoy sin palabras».