La emotiva carta de la mujer de Sergio Rico en su peor momento

Desde el pasado 28 de mayo, hace ya más de un mes, Sergio Rico permanece hospitalizado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras golpearse en la cabeza con un caballo cuando se encontraba en la romería de El Rocío. El portero del PSG sigue en la UCI, pero va mejorando poco a poco, y ya reconoce a sus familiares cuando le visitan en la habitación.

Su mujer, Alba Silva, sigue con fuerza a su lado, y con la esperanza intacta de que su marido salga adelante tras uno de los peores momentos de su vida. La mujer del portero del PSG no lo está pasando bien en estos duros momentos, y ha querido expresarlo con una emotiva carta dedicada a su hermana en sus redes sociales.

«Todos tenemos una persona salvavidas. La mía es ella, mi hermana Macarena Silva. La persona que me agarra tan fuerte que no me deja caer jamás, la que confía más en mí que yo misma, la que me ha dado mil lecciones a lo largo de nuestro camino juntas, la que no se cansa de consolarme y de agarrarme la mano diciéndome «eres fuerte, cabeza alta, hermana «. Estoy tan orgullosa de ti , de tus valores, de tu lealtad, de quién eres. Porque te dejas la vida por los tuyos, porque gracias a ti sé que nunca caminaré sola, porque estás para todos, porque siempre has sido mi ejemplo y porque nuestra unión va mucho más allá de llevar la misma sangre.

Feliz cumple hermana, te quiero con locura. Mamá, Ro , Sergi y tú sois la suerte de mi vida», afirmó la mujer de Sergio Rico en sus redes sociales.

«Gracias hermana. Si la vida es dura, más duras somos nosotras. Te quiero», le contestó su hermana a la misma publicación mientras toda la familia vive unos duros momentos desde hace más de un mes.