Al Eintracht de Frankfurt le endosan un ‘set’ y se hunde antes de visitar al Barcelona en Champions

Quién le iba a decir a Yan Diomandé que, hace un año militaba en el Leganés, que iba a revolucionar la Bundesliga. El chaval, de 19 años recién cumplidos, arrasó al Eintracht de Frankfurt sin preguntar. Anotó un hat-trick en 20 minutos que lideró el ‘set’ endosado (6-0) al Frankfurt, el próximo rival del Barcelona en Champions.

Los de Toppmöller fueron a remolque desde el inicio del partido con un gol encajado a los cinco minutos y nunca se repusieron. El Frankfurt se hundió ante un Leipzig que puso tierra de por medio con dos tantos en la primera media hora, fruto de la inspiración de Christoph Baumgartner (gol y asistencia a Conrad Harder), y que afiló en un segundo tiempo arrollador con el triplete de Yan Diomandé y el gol de David Raum.