El ciclista colombiano Egan Bernal ha sufrido un accidente mientras entrenaba con compañeros del equipo Ineos por una carretera de su país. Según informaron las autoridades locales y confirmó el padre del ciclista, Germán Bernal, Egan está consciente, fuera de peligro y ha sido trasladado a un centro médico para realizar una evaluación completa después de estrellarse contra un autobús.

Poco después llegó otro comunicado tranquilizador de su equipo. «Podemos confirmar que Egan Bernal fue llevado al hospital después del accidente sufrido entrenando con el equipo en Colombia esta mañana. Proporcionaremos una actualización adicional sobre la condición de Egan a su debido tiempo», informó el Ineos.

We can confirm Egan Bernal has been taken to hospital following a training accident on a Team camp in Colombia this morning.

We will provide a further update on Egan's condition in due course.

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) January 24, 2022