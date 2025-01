Durísimo ataque de Mateu Lahoz al CTA de Medina Cantalejo: «No cumplen con su palabra»

El ex colegiado internacional Antonio Mateu Lahoz ha vuelto a generar revuelo con sus declaraciones sobre la actuación arbitral en la Liga, señalando directamente al Comité Técnico de Árbitros (CTA) de Medina Cantalejo. Esta vez, su crítica se ha dirigido a la falta de coherencia en la aplicación del reglamento. La polémica surge a raíz del penalti no señalado a Jules Koundé en el último duelo entre el Barcelona y el Getafe que acabó con empate a uno, una acción que ha levantado ampollas tanto en el entorno blaugrana por la oportunidad perdida, así como en los analistas arbitrales.

La jugada en cuestión tuvo lugar en la recta final del encuentro disputado en el Coliseum. Koundé intentó rematar un balón aéreo en el área rival, pero fue sujetado de manera evidente por Christantus Uche. Ni el colegiado del partido, Pablo González Fuertes, en primera instancia, ni el encargado del VAR, Francisco Hernández Maeso, tras revisar las imágenes, consideraron que la acción fuera merecedora de sanción.

🗣️ «El CTA no cumple su palabra». Mateu Lahoz, sobre el posible penalti de Uche a Koundé. #ElDíaDespués https://t.co/sRiLKLHktY pic.twitter.com/Y9lI4MZrMQ — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 20, 2025

Sin embargo, para Mateu Lahoz la infracción es incontestable, tanto que dejó un dardo para Medina Cantalejo y el CTA. «Yo creo que no es polémico», afirmó de manera tajante el ahora comentarista: «El propio CTA dijo antes de empezar la temporada que se iban a sancionar todos los agarrones en las áreas, y no cumple con su palabra».

«Al final sobran las palabras, es algo que ellos mismos deberían reflexionar y aplicar el reglamento», fueron las palabras con las que Mateu Lahoz sentenció la jugada en el programa El Día Después de Movistar Plus+, visiblemente contrariado por la decisión arbitral y mandando un mensaje directo al CTA de Medina Cantalejo. En el mismo espacio televisivo, Maldini reforzaba la postura de Mateu con un escueto pero contundente: «Es que es clarísimo».

Sus palabras no han sido las únicas en esta línea. Otros ex árbitros han secundado la opinión de Mateu Lahoz. Como los ex árbitros Estrada Fernández e Iturralde González.«Es un penalti clamoroso y no entiendo por qué no lo señala González Fuertes ni por qué no actúa el VAR», explicó el primero, al hilo de lo que comentó por otro lado el segundo: «Para mí es penalti porque lo coge claramente».

La falta de reacciones por esta acción en esta jugada ha provocado una reacción en cadena dentro del club catalán. El presidente del Barcelona Joan Laporta no dudó en calificar lo sucedido como «una vergüenza». A su salida de los Juzgados este pasado lunes, Laporta fue tajante ante los medios: «Que no se pitara ese penalti a Koundé es un escándalo. Un escándalo. Deberíais repetirlo más veces».

La indignación no se ha limitado únicamente a la directiva azulgrana. En la previa del partido de Champions League ante el Benfica, el técnico Hansi Flick también se pronunció al respecto: «Es increíble lo que pasa cada semana. No se necesita el VAR para decidir esa acción porque el penalti que hicieron es claro».