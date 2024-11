Duras críticas a dos jugadores polacos por fotografiarse con Cristiano tras caer goleados en Portugal

Piotr Zielinski, capitán de Polonia, y su compañero Nicola Zalewski se encuentran en el ojo del huracán. Y es que ambos futbolistas están recibiendo duras críticas desde su país por fotografiarse con Cristiano Ronaldo el pasado viernes en el interior del Estadio do Dragao tras caer goleados 5-1 ante Portugal en la Liga de Naciones.

Los dos futbolistas polacos quisieron tener un recuerdo con CR7, autor de un doblete en el choque, antes de abandonar el estadio. Muchos aficionados en Polonia no entienden esa acción de Zielinski y Zalewski después de haber perdido de esa forma tan abultada.

Se trata de un resultado que complica mucho el futuro de la selección polaca, pues ha perdido cinco de sus ocho últimos partidos. Asimismo, no ha podido contar para la doble fecha FIFA con su estrella Robert Lewandowski, quien no fue convocado por una lesión lumbar.

El ex futbolista Jacek Bak ha sido una de las figuras que se han mostrado más críticos con la selección polaca. En una entrevista para ‘WP Sportowe Fakty’, Bak expresó su malestar por lo que sucedió en Oporto: «Estoy en shock. Perdimos por una diferencia tan grande y luego veo a los jugadores yendo a tomarse fotos con Cristiano Ronaldo. Sonríen y actúan como si nada».

Bak, que disputó dos Copas del Mundo con Polonia, el de 2002 en Corea del Sur y el de 2006 en Alemania, no se mordió la lengua a la hora de hablar sobre la actitud que adoptaron los dos jugadores mencionados: «¿Perdemos 5-1 y se supone que tengo que pedirle a Ronaldo una foto? ¿De verdad no tenemos ni una pizca de honor? ¿Hoy en día, las redes sociales son lo más importante y quien primero suba una foto con Ronaldo es mejor? Este no es el camino. Primero hagamos algo en el campo. Menos mal que ya no juego al fútbol, porque hubiera habido muchos problemas en el vestuario después de un partido así. Para mí es inaceptable».

Otro ex jugador polaco como Dariusz Dziekanowski, siguió el mismo nivel de crítica que su compatriota Bak: «Este comportamiento ridiculiza a nuestros jugadores. Con una derrota por 5-1 se comportaron como futbolistas de Andorra o San Marino. Creo que la mente se quedó en el vestuario y las piernas salieron. Esas cosas no se hacen», señaló al medio polaco.

El capitán polaco, cuestionado

Sobre el duro comentario de Bak, el capitán polaco situado en el punto de mira respondió en rueda de prensa acerca de su polémica acción: «Tiene derecho a opinar. No creo que yo haya hecho nada malo. Lo dejaré sin comentarios», afirmó Zielinski.

«Nicola y yo nos acercamos, pedimos una foto y la tomamos. Ni Cristiano ni nosotros tuvimos inconveniente. No veo ningún problema y eso es todo», explicó Zielinski de por qué se hicieron la fotografía con CR7.

«No me interesa lo que pasa en los medios ni en las redes sociales. Para mí, Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores del mundo. Me apetecía, me hice una foto y listo. ¿Por qué no es apropiado? Perdimos el partido, pero ¿qué? ¿Debería esconderme en un rincón? Subí, pregunté, tomé una foto y listo. Tenía ganas», concluyó el capitán de Polonia.