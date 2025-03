La dura y esperada realidad castiga a Fernando Alonso y Carlos Sainz

Era de esperar que 2025 no iba a ser el año para Fernando Alonso y Carlos Sainz, pero una vez tanto los pilotos como los aficionados españoles a la Fórmula 1 se han dado de bruces con esta nueva realidad no deja de ser menos duro. Nadie les podía asegurar el éxito compitiendo con el quinto y noveno coche del pasado campeonato, aunque ellos mismos eran los primeros que confiaban, para eso trabajan, en revertir la situación con un inicio esperanzador. Esto no ha pasado en ninguno de ambos casos.

Entre los dos primeros Grandes Premios en Australia y China y con tres oportunidades para puntuar entre las dos carreras tradicionales y la sprint del circuito de Shanghái la suma total entre Alonso y Sainz ha sido de un punto. Sólo el madrileño ha sido capaz de estrenar su casillero y, sin restarle mérito, lo ha hecho gracias a una ola de descalificaciones de la FIA más de dos horas después de la prueba asiática.

Con Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Pierre Gasly fuera de la ecuación, Sainz subió desde la decimotercera hasta la décima posición para lograr ese primer punto con Williams que no sabe a mucho. El arranque ha sido muy duro, hasta tal punto de que el único matiz positivo que se puede extraer en ambos casos es el notable rendimiento de sus compañeros de equipo.

Lance Stroll en Aston Martin y Alex Albon en Williams han demostrado que con muchas situaciones de carrera de cara, como la lluvia de Melbourne y la degradación, más descalificaciones, de Shanghái, acompañadas todas de una clasificación impecable, se puede obtener un buen botín con los monoplazas verde y azul.

Albon, de hecho, ha puesto a Williams como cuarto equipo en constructores y con 16 puntos está sexto en la clasificación de pilotos. Bien es cierto que sólo se han disputado dos citas, pero es significativo que el tailandés, con varios años de experiencia en la clásica escudería británica, sí sepa sacar el rendimiento que tiene el FW47, marcando el camino a un Sainz que, de momento, parece perdido.

Alonso toca fondo y Sainz quiere despertar

Tanto Alonso como Sainz fueron muy autocríticos tras la carrera de China, pero ninguno puede ignorar los brotes verdes que están por llegar en sus equipos. El caso del asturiano es grave, pues a efectos reales ni siquiera computa en la tabla de pilotos por lo que se puede decir que es el último al no haber terminado ninguna prueba. Primero por su accidente en Australia y este domingo al estar obligado a retirarse tras cuatro vueltas por un problema de frenos irreparable en su Aston Martin.

Al tocar fondo, Alonso lo apuesta todo ahora a que el trabajo en la espectacular fábrica de Silverstone y los experimentos llevados a cabo en China lleguen a buen puerto para lograr un buen resultado dentro de dos semanas en Japón. Por Suzuka pasa una de sus carreras fetiche y, sin duda, su circuito favorito. Lo que se puede esperar del asturiano es incierto, pero que este domingo sin ningún falló técnico podría haber sumado buenos puntos no es ningún secreto.

Por su parte, Sainz no se explica cómo fue tan rápido en los test de postemporada en Abu Dabi y en los de pretemporada en Bahrein y en el inicio de Mundial se ha quedado a medio gas en Australia, donde apenas corrió una vuelta, y en China. La mejoría de Williams es evidente y ahora es el turno para la reivindicación del madrileño, que quiere ganar confianza a base de buenos resultados.