Fernando Alonso lo apuesta todo a las mejoras: «Con dos o tres décimas remontas ocho posiciones»

Fernando Alonso vivió un domingo aciago en el Gran Premio de China de Fórmula 1 al abandonar en la cuarta vuelta de la carrera por un problema de frenos de su Aston Martin. Una avería que primero detectó Pierre Gasly avisando que veía desde detrás arder el sistema de frenado del piloto español y de la que acto seguido fue consciente él mismo, apartando el coche en la curva 1 del circuito de Shanghái y metiéndose en el pit.

Segundo abandono y segunda carrera sin terminar en las dos primeras citas del Mundial. Alonso imita así su inicio del fatídico 2017 con McLaren y todavía no puede ni figurar en la clasificación de pilotos. El asturiano trató de analizar lo ocurrido al bajarse del monoplaza verde, claramente disgustado por el error de mecánica. «Los frenos de atrás se fueron al garete, así que perdimos una buena oportunidad porque con el ‘graining’ (degradación de neumáticos) no se sabe lo que hubiera podido pasar.

«Ya en la vuelta 1 me dijeron de enfriar los frenos que suele ser una mala noticia porque ni ha empezado la carrera. Quizás haya algo taponado, no tiene explicación que haya tan rápido un problema. El pedal del freno se fue al fondo y me llevé un buen susto, afortunadamente pasó en la curva 1 que solo hay que reducir marchas, si llega a pasar en la 14 en la frenada me hubiese llevado tres o cuatro coches por delante y hubiese sido un accidente feo. Dentro de la mala suerte, contento de haber salido indemne», valoró.

Pese a todo, Alonso prefiere sacar alguna conclusión positiva del fin de semana en China: «Los ceros pueden ser habituales este año, están los cuatro top, AlphaTauri y Williams claramente por delante de nosotros. Y estábamos clasificados detrás de Ocon y Hülkenberg, así que tampoco hay ningún coche que sea claramente último».

Alonso mira a las mejoras

«Tenemos que trabajar duro para coger puntos, en Australia hubo una buena oportunidad por el ‘safety car’ mío porque antes del accidente yo iba décimo y Lance (Stroll) duodécimo. Peleábamos con Antonelli por el último punto. Lo bueno quizás en esta carrera es que creo que hemos mejorado desde Australia. Dimos un paso más, en el sprint estuvimos más cerca de los puntos», añadió siendo optimista.

Además, indicó donde está la solución a todos los problemas de este arranque de campeonato. «Tenemos que ver bien si evolucionamos el coche, ahí estará la clave. Me quedé fuera de la Q3 por 80 milésimas, el equipo que consiga traer dos o tres décimas de mejora con algún paquete aerodinámico durante el año no remonta dos posiciones, remonta ocho. Así que tengo la esperanza puesta en eso. Intentaremos llevar en cada gran premio alguna cosa», avanzó.

Mientras, en la fábrica de Silverstone Adrian Newey y todo el personal de Aston Martin ha seguido muy de cerca lo sucedido en las dos primeras pruebas. Al haber dos semanas de distancia hasta Japón, nadie puede descartar que Alonso vaya a contar con un coche reforzado en Suzuka, su circuito favorito.