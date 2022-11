Esta semana se conoció el desgarrador fallecimiento de Samuel Rebollo, jugador de 20 años, quien se suicidó tras recibir una comunicación por parte de su club de que «no seguiría ligado a la institución». Rebollo formaba parte de la Cuarta División de fútbol de Aldosivi de Mar del Plata, y desde la propia entidad han anunciado la terrible noticia.

«Desde el Club Atlético Aldosivi lamentamos profundamente el fallecimiento del jugador Samuel Rebollo, quien formó parte de la institución durante el último año. Dirigentes, entrenadores, compañeros y amigos lo despiden recordando a una excelente persona, quien siempre estuvo comprometido con el club, y enviando sus condolencias a toda su familia y seres queridos. Este jueves se suspenden las actividades en el predio por duelo», dijo el club en un comunicado a través de sus redes sociales.

Desde el Club Atlético Aldosivi lamentamos profundamente el fallecimiento del jugador Samuel Rebollo, quien formó parte de la institución durante el último año. pic.twitter.com/klDbauRkIo — Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) November 10, 2022

«Dejaste un dolor que no se curará jamás, mi negrito. Solo le pido a Dios y a la Virgencita que me dé fuerzas para seguir en esta pesadilla. Voy a buscarte, hijo, por tu descanso eterno», escribió su padre, José, en un estremecedor mensaje en las redes sociales. La triste noticia sacudió a propios y extraños. En Argentina claman porque el fútbol, como deporte y formador de personas, debe otorgarle herramientas a los chicos de las categorías inferiores para que no pase esto.

El joven futbolista había comenzado su carrera deportiva en el Norte del país. Sus primeros pasos los dio en Central Norte y luego continuó por Atlético Tucumán, Lanús y Platense, antes de desembarcar en Aldosivi, institución en la que permaneció durante la última temporada en las divisiones inferiores. Rebollo fue parte de la plantilla de Reserva y llegó a disputar 14 compromisos en la Cuarta División. Desde la prensa argentina, apuntan que Samuel Rebollo llegó a la edad de firmar su primer contrato profesional, pero como Aldosivi no lo tuvo en cuenta.