El mundo del deporte sigue clamando contra la invasión rusa de Ucrania y la guerra iniciada por Putin. Uno de los ucranianos más conocidos en todo el mundo es sin duda Andriy Shevchenko, ahora entrenador y leyenda del fútbol de su país. El técnico, en paro tras ser destituido por el Genoa dos meses atrás, fue de los primeros en pronunciarse en sus redes sociales contra la invasión, y ahora relata la pesadilla que está viviendo parte de su familia en Ucrania.

Su hermana y su madre se encuentran atrapadas en Bucha, una ciudad cercana a Kiev que está sufriendo los incesantes ataques y bombardeos por parte de las tropas rusas. Resguardadas en un refugio subterráneo, ambas no tienen cómo salir de allí y Shevchenko está muy preocupado por ellas. «Mi madre y mi hermana acogieron a algunas personas que se mudaron con ellas, porque estaban en pésimas condiciones. No hay comida en Bucha, no hay electricidad. Son amigos de mi hermana y han vivido bajo tierra durante cinco días en un sótano», cuenta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)



«Los corredores humanitarios están siendo atacados por los soldados rusos. Si mi madre y mi hermana intentaran irse, creo que sería más peligroso para ellas. Ha habido terribles bombardeos en esa zona. En Bucha y cerca de Irpin y Hostomel: conozco bien estas ciudades y fueron completamente destruidas. No quedan edificios. Solía ir a Bucha a entrenar cuando era un jugador joven. Es terrible», añade Shevchenko en Sky Sports.

El ex futbolista no esconde su preocupación pero a la vez no se rendirá, como dejó claro en el mensaje que publicó cuando estalló el conflicto: «¡Ucrania es mi patria! ¡Siempre he estado orgulloso de mi gente y de mi país! ¡Hemos pasado por muchos momentos difíciles y en los últimos 30 años nos hemos formado como nación! ¡Una nación de ciudadanos sinceros, trabajadores y amantes de la libertad! ¡Este es nuestro activo más importante!».