El ‘drama’ de los Juegos Olímpicos con los condones: se agotaron 10.000 en apenas tres días

Los Juegos Olímpicos han velado en las últimas ediciones por un sexo seguro entre los atletas que participan. Más de 3.000 deportistas se hospedarán durante las próximas semanas en los Alpes italianos repartidos en dos sedes y seis villas olímpicas. Sin embargo, las relaciones sexuales entre ellos se han topado con un problema a los tres días de que se encendiera la antorcha olímpica: se acabaron los condones gratuitos.

Con el fin de preservar la salud de todos, desde hace tiempo el COI puso a disposición preservativos para todos aquellos que los necesitasen, llegando a ofrecer casi 10.000 unidades. Pues bien, en 72 horas ya no queda queda ninguno. Una falta de previsión después de que en los Juegos Olímpicos de París en verano de 2024 regalasen hasta 300.000 condones. Es decir, los Juegos previeron que por cada atleta pedirían una media de tres unidades, cifra que parece haberse quedado corta mientras se sigue a la espera de que vuelvan a ofrecer nuevos suministros.

De dicha polémica han hablado los medios italianos después de las declaraciones del gobernador de Lombardía, Attilio Fontana, quien presumió de lema: «La salud ante todo: prevención y sentido común», confesó mientras promovía los paquetes de los preservativos con el símbolo de la Región de Lombardía en la villa de Milan.

En algunas de ellas cuentan con todo tipo de instalaciones que promueven la socialización. Aunque están prohibida la entrada de atletas ajenos a los Juegos Olímpicos, cuentan con varios espacios de entretenimiento como discotecas, bares y salas más tranquilas. Sus principales objetivos es colgarse medallas, pero las villa olímpicas se han visto envueltas en un problema de urgencia para el COI a la hora de defender su mensaje de evitar enfermedades de transmisión sexual.