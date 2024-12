El drama de Dele Alli, de ser una estrella de 100 millones a desaparecer del mapa

Dele Alli está desaparecido del mapa. Lleva años sin jugar al máximo nivel por razones varias y su contrato con el Everton finalizó el pasado verano. Se entrena en solitario con la ilusión de volver al fúbol profesional, un llamativo caso al tratarse de uno de los futbolistas más prometedores del mundo hace unos años. De hecho, su valor de mercado llegó a los 100 millones de euros durantes varias temporadas en las que brilló con el Tottenham.

Ahora hay una novedad importante en torno a su figura. El futbolista inglés puede encontrar una salida al laberinto en el que está desde hace mucho tiempo, y es que podría ser fichado por el Como 1907 dirigido por Cesc Fábregas, que ha hablado del jugador británico recientemente. El jugador estuvo presente este domingo en el partido contra la Roma y podría empezar a entrenarse bajo las órdenes del técnico español en 2025.

Así lo confirmó el propio Fàbregas tras la victoria de su equipo con los goles del italiano Alessandro Gabrielloni y el argentino Nico Paz. «Lo conocí ayer. Existe la posibilidad de que pueda entrenar con nosotros. No quiero hablar mucho del tema hoy. Sería después de Navidad, para que recupere algo de forma», dijo a DAZN. El internacional inglés, ex del Tottenham y del Everton, disputó su último partido oficial el 26 de febrero de 2023 con la camiseta del Besiktas. Además, Fàbregas comentó la importante victoria ante el Roma, la primera tras 9 partidos sin ganar que permite a los ‘lariani’ salir del descenso.

Hace unos meses, Dele Alli concecía una entrevista en la que ya hablaba de un posible a los terrenos de juego después de sus problemas de lesiones. «Ha sido simplemente un problema de lesiones, algo que espero estar superando. Puedo ver la luz al final del túnel», dijo en Sky Sports.

El ex del Tottenham, lejos de hundirse, intenta ver el vaso medio lleno: «He tenido que tener paciencia. Ha sido un largo camino, con muchos altibajos, pero me ha ayudado a crecer aún más como persona. Canalizar el dolor de la lesión me puede ayudar a crecer cuando regrese». Un Dele Alli qye se ve capacitado para volver a lo más alto: «Tengo un recordatorio en mi teléfono todos los días a las 11 en punto: la Copa del Mundo 2026. La gente dirá: ‘no ha jugado en un año’, pero ése es mi objetivo. Sé cuál es mi nivel».

Por otro lado, en otra entrevista que concedió a Gary Neville, habló de su adicción a las pastillas para dormir y se sinceró sobre su terrible infancia: abusos sexuales, tráfico de drogas… «Cuando hice la entrevista, dije que si ayudaba a una persona, sería feliz, y eso es todo lo que quería. El apoyo y la reacción que obtuve fueron abrumadores; definitivamente estoy orgulloso de ello», confiesa.

