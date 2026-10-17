El doble criterio del VAR ante el que clama el Betis: sí intervino para anular el gol de Lo Celso y no para uno del Barça

La goleada del Barcelona ante el Betis esconde un doble criterio del VAR que volvió a caer del lado azulgrana. El partido celebrado en La Cartuja acabó 2-5 y contó con un gol anulado a los verdiblancos –que era el empate a dos– y una roja a Facundo Bernal por una presunta agresión a Lamine Yamal que no parece tal. Fue por el tanto de Lo Celso que no subió al marcador y por otro que marcó Gabriel Jesús –el 1-3– que sí lo hizo, por el que el conjunto bético explotó al considerar que había una falta de Fermín. Y las miradas se ponen en De Burgos Bengoetxea y también en Del Cerro Grande, que estaba en el VAR.

Porque desde la sala VOR se intervino para anular el 2-2 del Betis antes del descanso. Rebobinó el árbitro madrileño la jugada, hasta encontrar en su arranque una mano del Cucho Hernández. Le empujó Gerard Martín en la disputa, abrió el brazo y el balón muerto lo recuperó el equipo de Pellegrini y, tras un despeje del Barcelona en el área, en una acción bastante posterior a esa mano, llegó el golazo de Lo Celso.

El Betis puso el grito en el cielo por la diferencia de criterio a la hora de valorar minutos después ese tipo de acciones. Se quejaban de un juego peligroso de Fermín antes del gol de Gabriel Jesús. ¿Por qué entonces no se intervino? Vayan ustedes a saber, pero el caso es que el gol del brasileño sí que valió, siendo el 1-3. Lo definió después del encuentro Bellerín: «Son dos jugadas dudosas en las que una se castiga y otra se premia. En partidos de este calibre, en jugadas de gol las dos…».

Pellegrini tampoco entendió muy bien por qué se intervino en una y no en otra. De hecho, no entendió que le anulasen el gol del empate a dos a su equipo. Cuando De Burgos se iba al monitor a revisar la jugada del golazo de Lo Celso, protestó hasta el punto que el colegiado le amonestó. En rueda de prensa, el chileno se quejó mucho por esta acción y por la del gol de Gabriel que no se revisó. «Después, el tercer gol de ellos [Fermín] le pone el pie a la altura de cabeza, ni lo revisó el VAR», apuntaba.

Pellegrini culpó de la derrota a la actuación de De Burgos Bengoetxea y a intervención dispar de Del Cerro Grande: «Las incidencias que tuvo dentro de esos resultados son decisiones inentendibles, inexplicables… nos dejó con inferioridad numérica, anuló un gol de forma absurda con una mano que se produjo porque el jugador del Barcelona le empuja y es a 30 metros de la portería, no tiene incidencia del gol».

A esas dos acciones se sumó la expulsión de Bernal. El jugador del Betis vio la roja directa por un incidente con Lamine Yamal que inició el propio futbolista del Barcelona. Muy rigurosa fue la interpretación de De Burgos, guiado por su asistente, que estaba a escasos metros viéndolo todo. La roja llegó en la celebración del 2-3 del Betis, justo cuando, pese al anterior arbitraje, habían vuelto a meterse en el partido. Al quedarse en inferioridad, no pudieron competir de tú a tú en los minutos finales.