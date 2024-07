Djokovic no desafina ante Rune y presenta su candidatura a ganar Wimbledon

Llegaba con severas dudas debido a una inoportuna lesión de rodilla sufrida en Roland Garros, pero a la hora de la verdad, Novak Djokovic está con los mejores para luchar por ganar Wimbledon. Su advertencia previa al torneo, en la que deslizaba que sólo jugaría en el All England Club si se veía preparado para levantar el torneo, no era en vano, y en su partido teóricamente más complicado hasta la fecha, en octavos de final ante el danés Holger Rune, Djokovic dio un golpe encima de la mesa y se impuso, por 6-3, 6-4, 6-2, dando una lección de gestión del talento para entrar en cuartos de final, donde se medirá a Alex de Miñaur siempre y cuando el australiano, que acabó tocado su encuentro de octavos, pueda comparecer.

Djokovic no sólo fue mejor que Rune durante el grueso de las dos horas y cinco minutos sobre las que se gestó el partido, si no que en los momentos clave, no se amilanó y supo encajar los golpes y disfrutar de las ventajas para convertir en un imposible la victoria de su rival, uno de los más talentosos de la generación que emerge en la actualidad en el circuito ATP.

Sin estadísticas brillantes al servicio, con apenas un 64% de primeros y cinco aces –por dos dobles faltas–, lo que sí hizo francamente bien Djokovic fue elegir los momentos y, a partir de ahí, gestionar la ventaja en cada set de la mejor manera, incluso cuando se vio al borde del triunfo parcial y Rune se lo arrebató, como sucedió en el segundo set.

En un primer parcial muy apresurado, Djokovic sorprendería a su rival, literalmente, desde el primer punto. No sólo este punto inicial, si no también los 11 siguientes irían a parar a su casillero, con un 3-0 con break que fue suficiente para navegar con velocidad de crucero el resto del set, en el que Nole pudo haber apretado más al resto, pero decidió sobrevivir, con una comodidad que rozaba la insolencia, hasta cerrar por 6-3 ante un impotente Holger Rune.

La mejoría del danés llegó en el segundo parcial, pero, incapaz de hacer daño a Djokovic al resto, Rune fue insuficiente para nada más que sobrevivir hasta que la ola del serbio le superara. Fue en el séptimo juego, con 3-3 en el marcador, cuando Novak forzó la máquina y logró el break a la postre decisivo, aunque Holger Rune se resistió, primero a una segunda rotura y después incluso con una pelota de break, la primera del partido para él, que no pudo consumar. Djokovic lograba tres saques de órdago a continuación y plantaba, ya sin remedio, el 6-4 en el segundo set.

Ya en el tercero, la fortaleza mental y moral de Rune se había visto reducida al mínimo y fue bastante sencillo para Novak Djokovic lograr un nuevo break, el tercero de la noche, para desequilibrar definitivamente la balanza. Los juegos fueron pasando y con un una última rotura y su posterior consolidación, el serbio ponía punto y final a la función en la central de Wimbledon y celebraba tocando el violín en dedicatoria a sus hijos, que junto a su mujer Jelena se han convertido en su gran apoyo y motivación en estos días en Wimbledon.

Djokovic podría pasar a semifinales

La victoria de Novak Djokovic ante Holger Rune le da acceso a los cuartos de final de Wimbledon 2024, pero el tenista serbio, actual número dos del ranking ATP, podría acceder directamente a semifinales si se confirman los peores presagios sobre su rival en la próxima ronda. Alex de Miñaur, que venció a Arthur Fils en el otro partido del cuadrante, se lesionó en el último punto de dicho encuentro y a la espera de pruebas, es duda de cara al choque con Djokovic que se disputaría el miércoles, previsiblemente en la central del All England Club.