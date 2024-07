La reflexión de Djokovic que hace saltar las alarmas: ¿está el tenis en peligro?

Novak Djokovic es la gran referencia del tenis actual, si tenemos en cuenta la combinación entre el rendimiento y la trayectoria profesional de cada jugador. Junto a Rafa Nadal y Roger Federer está considerado como el mejor de la historia de un deporte que, en opinión del serbio, puede estar en peligro en lo que a los clubes se refiere, debido al auge de otros deportes de raqueta como el pádel o el pickleball. Así lo siente Djokovic y lo reflejó en Wimbledon, después de meterse en octavos de final de uno de los grandes eventos deportivos de todo el mundo.

Más allá del análisis del partido y de la victoria ante Alexei Popyrin, en una complicada cita decidida en cuatro sets, lo que verdaderamente impactó de las palabras de Novak Djokovic fue su reflexión sobre el futuro del tenis en los clubes. Si bien se trata de un deporte referente entre las disciplinas de raqueta, tanto el espacio como el dinero pueden llevar más a las instalaciones a apostar por el pádel, en auge en España y cada vez en más países de todo el mundo, y también por el pickleball, deporte más o menos nuevo que explotó en Estados Unidos y ha comenzado con una gran expansión.

“Ahora tenemos el pádel, que está creciendo y emergiendo. La gente se divierte con eso y dice: sí, pero el tenis es tenis. Es el rey o la reina de todos los deportes de raqueta, eso es cierto. Pero a nivel de club, el tenis está en peligro», comentaba Djokovic, buscando dar un aviso a los amantes del tenis sobre lo que se puede venir en los próximos años a la hora de intentar practicar este deporte.

Djokovic, además, instó a realizar algún tipo de llamamiento o medida para ‘salvar’ el tenis de cara a que los clubes sigan invirtiendo en este deporte y no en el pádel o el pickleball, que también pueden jugarse al aire libre y con una facilidad en espacio y dinero que no puede aportar el tenis. «Si no hacemos algo al respecto a nivel mundial o colectivamente, en los Estados Unidos van a convertir todos los clubes de tenis en clubes de pádel y pickleball, porque es más económico. Puedes construir tres pistas de pádel en una cancha de tenis. Son matemáticas simples. Es mucho más viable financieramente para un propietario», añadió Novak.

El déficit del tenis ante el pádel

Si bien el pickleball es un deporte en indiscutible auge y que muchas personas que lo prueban quieren volver a jugar, aún está en una etapa diferente de progresión en comparación con el pádel, que en España ya rivaliza en cuanto a federados con el tenis y se ha distinguido por ser un deporte más social y practicado por el deportista amateur, debido a la facilidad de disputarlo en comparación con el tenis, más complicado para usuarios de nivel bajo o moderado.

En lo que respecta a los clubes, y lo mismo puede servir para el pickleball, el pádel es un deporte que necesita de menos espacio para construir una pista, que ocupa la mitad que una cancha de tenis. Además, pueden jugar –y abonar la cantidad correspondiente– cuatro personas en lugar de dos, por lo que para un club resulta sin duda más económico contar con pistas de pádel que hacerlo con las de tenis, y este es uno de los motivos por los que mundialmente hay tanta inversión en este deporte, hasta el punto de provocar la alerta de Novak Djokovic.