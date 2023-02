Djokovic ganó el Open de Australia con una rotura de tres centímetros en el muslo

El triunfo de Novak Djokovic en el Open de Australia 2023 hizo historia por sí mismo, pero días después se confirma, a través de la propia organización del primer Grand Slam de la temporada, que lo que hizo el flamante número uno del mundo fue prácticamente un milagro. Djokovic conquistó el título, el décimo de su cuenta en Melbourne Park, con una rotura de tres centímetros en el muslo de su pierna izquierda, una machada que estuvo cerca de tumbarle en las primeras rondas pero que en las últimas no le frenó en absoluto hasta cumplir su objetivo.

La noticia la daba el director del Open de Australia, presidente de Tennis Australia, Craig Tilley. El máximo mandatario del Grand Slam del continente oceánico se adelantaba incluso a un Djokovic que ya había asegurado que daría pruebas de que su lesión era real, y hacía saltar la exclusiva. «Muchos de los desafíos de Djokovic son porque tiene mala reputación. Pero al final no creo que nadie cuestione su rendimiento deportivo», comentaba, para a continuación destacar el ejemplo de superación de Novak durante el torneo.

«Mira lo que ha hecho este tío, tenía una rotura de tres centímetros en el tendón de la corva de su pierna izquierda. He visto los escaneos y los doctores os dirán la verdad. Hubo mucha especulación sobre si era verdad o no. Es difícil creer que haya hecho esto con este tipo de lesiones. Es increíble la forma en la que ha lidiado con ello», reveló Tilley en el programa de radio australiana de la cadena SEN SportsDay.

Además, el director del Open de Australia quiso ensalzar la figura de Nole, como el máximo ganador del torneo que dirige. «Djokovic está centrado en todo lo que hace cada minuto del día. Controla lo que come, lo que bebe, lo que hace y cómo lo hace. No hay colapso mental en nada de lo que hace. Ha pasado por muchas cosas para ganar 10 Open de Australia, y no creo que nadie lo repita. Durante los últimos 15 años, aunque él me dice que son 14 porque no pudo competir el año pasado, ha logrado un hito increíble y ya tiene un lugar importante en la historia del Open de Australia».

Así afectó la lesión a Djokovic

Djokovic logró conquistar el Open de Australia con una lesión de la que mostrará pruebas, como aseguró, harto de que pongan en duda sus métodos y problemas físicos. El tenista balcánico comenzó el torneo entre algodones, cancelando incluso alguna sesión de entrenamiento previa a su primer partido. Las tres primeras rondas fueron casi un calvario, cediendo un set ante Couacaud en segunda ronda, el único que perdería en todo el torneo, y ganando en tres, aunque visiblemente mermado, frente a Grigor Dimitrov.

La atención médica recibida en aquel partido hacía saltar las alarmas de cara a una posible retirada de Djokovic del Open de Australia, pero a partir de aquel instante, el tratamiento recibido por el serbio tuvo una reacción impresionante, hasta el punto de que sus cuatro partidos restantes, los más complicados hasta conquistar el torneo, fueron prácticamente un paseo para un tenista histórico que pese a su lesión pudo dar el 100% físico y tenístico.