Novak Djokovic no pudo ocultar su emoción tras lograr su décimo Open de Australia. El triunfo le permite igualar los 22 Grand Slams de Rafa Nadal y volver a ser número 1 del mundo. El serbio reconoció que, dadas las circunstancias, se trata de la mejor victoria de su carrera, puesto que el pasado año no pudo disputar el torneo debido a su deportación. Además, se deshizo en elogios hacia su rival en la final, un Tsitsipas que antes había reconocido que, para él, Nole es «el más grande de la historia».

Tsitsipas

«Muchas gracias, Stefanos, por ser tan amable y respetuoso. Que compitamos no significa que no debamos respetarnos. Reconozco su esfuerzo y te felicito por un torneo increíble. Quiero también felicitar a su equipo. Eres uno de los tenistas más profesionales de la gira. Me gustaría decir algo sobre Grecia y Serbia. Somos relativamente dos países pequeños que no tienen tradición tenística, no tenemos demasiados grandes a los que admirar. El mensaje realmente para cualquier tenista joven que esté viendo esto ahora y sueñe estar donde Stefanos y yo estamos: que sueñe en grande. Cuanto más desfavorecida es tu infancia, más fuerte te vuelves. Stefanos y yo somos prueba de ello. Realmente no dejéis que nadie te quite tu sueño.».

Su equipo

«Sé que estáis tolerando algunos de los peores aspectos de mi carácter y os agradezco vuestra paciencia. No paro de repetirlo, que este trofeo es tan vuestro como mío. Gracias, de corazón, por vuestro maravilloso apoyo».

Victoria

«Este ha sido uno de los torneos más desafiantes que he jugado en mi vida. Sólo mi equipo y mi familia saben por lo que hemos pasado en las últimas cuatro o cinco semanas. Esta es probablemente la mayor victoria en mi vida, considerando las circunstancias. No jugar el año pasado y volver este año. Quiero agradecer a todas las personas que me hicieron sentir bienvenido y cómodo. Hay una razón por la que he jugado mi mejor tenis aquí. Gracias al legendario Rod Laver. Diría que esta es la mayor victoria de mi vida».