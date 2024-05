La eliminación de Rosario Central en la Libertadores ha tenido consecuencias, y el que peor parado ha salido parece ser Ángel Di María. Los rumores de un posible regreso a su club de origen son cada vez más fuertes, pero no todos quieren que vuelva… Esta semana, un mural dedicado al Fideo fue vandalizado, y esa misma noche le amenazaron de muerte dejando un mensaje en una estación de servicio a la que también dispararon.

La pintada se dio en el inicio del día, que terminó en Rosario con un ataque a una estación de servicio y un nuevo mensaje dedicado a Di María: «Te estamos esperando». «¿Todavía vas a volver?», escribieron con aerosol en una obra en homenaje al Fideo en la institución de la zona norte de la ciudad, donde dio sus primeros pasos en el fútbol. El acto vandálico ocurrió pocas horas después de la derrota de Rosario Central frente a Peñarol en Uruguay, que mandó al equipo de Miguel Ángel Russo a la Copa Sudamericana.

El intendente de la ciudad fue consultado por la prensa sobre lo sucedido y le bajó el tono: «Estoy al tanto, pero tampoco califiquemos como amenaza todo. Perdón que lo diga así… Creo que para ayudar a eso también hay que dejar de darle entidad a cosas que son menores o son del folklore del fútbol, y si concentrarnos en las que efectivamente tienen gravedad», expresó Javkin.

Además, sobre la posibilidad del regreso de Di María y otros campeones del mundo, agregó: «El club está haciendo gestiones y a nosotros nos encanta que vuelvan todos, y lo digo despojado de cualquier actividad futbolística. Ojalá todos los que nos dieron esa enorme alegría puedan volver a la ciudad».

Amenazas serias a Di María

El ataque nocturno se produjo en un establecimiento ubicado en la intersección de las calles Oroño y Lamadrid. Los ataques dejaron un mensaje escrito en una hoja que decía «te estamos esperando Di María» y llevaba como firma «los rosarinos».

Este nuevo episodio se suma las gravísimas amenazas que sufrió la familia de Ángel Di María en marzo. Por aquel entonces, dispararon cuatro tiros desde un coche, frente country Funes Hills Miraflores, y dejaron un escrito con un mensaje escalofriante dentro de un trozo de nylon: «Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos». Un delito por el que detuvieron a nueve personas hace dos meses.

El actual jugador de Benfica había reconocido su deseo de volver a Argentina para cerrar su carrera con la camiseta de Rosario Central. Sin embargo, la delicada situación que atraviesa la ciudad en materia de seguridad -y que afectó a su círculo más íntimo- provocó que diera marcha atrás. La dirigencia de la institución busca apoyo en la gobernación provincial y también en la AFA para lograr lo que todavía parece muy complicado. Mientras tanto, y con muchos interrogantes para definir su futuro, Di María estaría dispuesto a escuchar las novedades que llegan desde su Rosario natal.