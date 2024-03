Amenazan de muerte a Di María por su posible fichaje por Rosario: «Le cagamos matando a un familiar»

El ex futbolista del Real Madrid, Ángel di María, está amenazado de muerte por parte de un grupo de narcoterroristas en su ciudad natal, Rosario. Esta impactante noticia viene de una declaración de intenciones del propio jugador, que comunicó su deseo de finalizar su carrera deportiva en el Rosario Central, el club con el que debutó profesionalmente en 2005. Un mensaje en la puerta de su casa a las afueras de su casa puso en alerta a él y a toda su familia.

«Dile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos», rezaba la amenaza que recibió su padre, según fuentes policiales, que también afirman que fue un vehículo quien desplegó ese cartel en esta vivienda de la urbanización privada Funes Hills Miraflores.

Allí es donde suele hospedarse Di María siempre que viaja a Argentina. Además, ni el propio gobernador de la zona, Maximiliano Pullaro, pudo garantizar la seguridad del futbolista del Benfica, que con 36 años estaba decidido a poner punto y final a su exitosa etapa en los terrenos de juego en el Rosario Central.

Por otro lado, el jefe de seguridad de la urbanización, Gabriel López, intentó describir lo que sucedió antes de que apareciese dicha amenaza en una de las fachadas: «Se escucharon cuatro detonaciones antes de que un Renault Megane se alejase a toda velocidad tras lanzar el paquete de nilón negro». Lo más preocupante de este asunto es el caldo de cultivo que se está sembrando, ya que hay más precedentes de este estilo.

Esos criminales conocidos como narcoterroristas están sembrando el miedo y aumentando la violencia en esta ciudad de Argentina, cuyo ministro de Defensa, Luis Petri, declaró lo siguiente: «Hay un compromiso inclaudicable de luchar contra el narcotráfico». Y es por eso que acabó poniendo en marcha un operativo con el que se desplegaron efectivos y medios de las Fuerzas Armadas en Rosario.

El comunicado del Rosario sobre la amenaza a Di María

Hasta el propio club de la ciudad se pronunció sobre este asunto mediante un duro comunicado en el que denunciaba todo este tipo de violencia. «Nos sentimos agraviados, dañados y perjudicados porque este tipo de acciones violentas atentan directamente contra la economía y éxito deportivo de los clubes», decía en primer lugar.

«No, no se puede permitir que quieran amedrentar a los futbolistas o atentar contra ellos y/o sus familiares que son los protagonistas principales de los espectáculos deportivos, así como tampoco se puede permitir la violencia contra ningún actor de la familia del fútbol», finaliza.

Y en lo que respecta a Di María, a pesar de haber bajado un peldaño en cuanto a nivel en Europa al marcharse a la Liga portuguesa, actualmente se encuentra concentrado con la albiceleste y sigue siendo un intocable para Scaloni y también su capitán.

No es para menos, pues fue el autor de un gol histórico como el que le dio la victoria a Argentina en la final de la Copa América contra Brasil en Maracaná y también fue decisivo en el partido contra Francia por el Mundial, en el que anotó el 2-0, un duelo que acabaron ganando los sudamericanos en penaltis.