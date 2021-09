Can Yaman es uno de los que ha revolucionado las calles de Venecia durante el festival de cine. El actor turco levanta pasiones allá por donde va, y esta semana no ha sido menos. En Italia se está hablando mucho de él, también por el hecho de que Diletta Leotta no le haya acompañado en un momento tan importante para el intérprete, que ha sido galardonado con el premio a la personalidad televisiva del año en el país transalpino.

Y es que los rumores de ruptura entre la periodista deportiva y el actor cada vez son mayores. Que la reportera de DAZN no hay acompañado a Can Yaman en Venecia es otra de las razones que alimentan el runrún de una posible separación de la mediática pareja, que hace unos meses proclamaban su amor a los cuatro vientos, mientras que ahora no hay rastro del otro en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)



Otro de los motivos que alimenta esas suspicacias es que Diletta Leotta lleva semanas publicando sugerentes posados y siempre sale sola, sin la compañía del actor turco, con el que antes sí solía posar. Parece que algo ha ocurrido durante el verano, porque la sensación es que ambos han separado sus caminos, aunque ninguno ha querido confirmar ni desmentir la noticia.

Mientras tanto, se especula con que Can Yaman ya estaría conociendo a otra persona. Varios medios aseguran que el intérprete ha sido visto en actitud cariñosa con la actriz israelí Moran Atias. Además, la complicidad entre ellos fue de lo más comentado durante la gala del Festival de Venecia, por lo que ambos pueden formar la nueva pareja de moda mientras Diletta Leotta sigue callada y sin pronunciarse al respecto.