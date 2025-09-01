El día que la novia de Nico González lo pilló con otra por las cámaras de seguridad de su casa: «Me la comí»

Nico González atraviesa un momento importante en su carrera. Acaba de fichar por el Atlético de Madrid, procedente de la Juventus, en un movimiento que lo coloca en el foco en nuestro país y le mantiene en la élite a nivel europeo. Sin embargo, mientras celebra un nuevo comienzo en lo deportivo, en lo personal las noticias no lo acompañan. Su ex novia, la modelo Paloma Silberberg, rompe su silencio y hace unos días develó cómo descubrió que el futbolista la engañaba, nada menos que gracias a las cámaras de seguridad de su propia casa.

Paloma Silberberg contó en el programa A la tarde, de América TV, que un día, revisando las grabaciones de su casa en Italia, se encontró con imágenes que no esperaba. Allí, según su testimonio, pudo confirmar que el jugador no le había sido fiel. «Lo vi en las cámaras,» aseguró, todavía sorprendida por lo que pudo ver a través de su teléfono móvil. El episodio fue el detonante de una separación que ya venía gestándose tras varias situaciones que la joven definió como «pasarse de los límites».

«En la casa de Italia teníamos cámaras y el creía que yo no tenía acceso, pero tenía porque estaban con mi email. Llegué a Ezeiza donde alguien me iba a ayudar con las maletas, le escribo porque no había nadie esperándome. Le escribí y no me respondía. Miré a ver qué estaba haciendo y me la comí, estaba con otra chica. El día anterior me había llorado y dije que estaba todo bien…», cuenta.

Nico González ya es jugador del Atlético

La relación entre ambos duró casi tres años, un tiempo en el que Paloma dejó su vida en Argentina para acompañar a Nico en su aventura europea. Ella misma reconoció que renunció a amistades, proyectos laborales y a su entorno familiar para priorizar la pareja. En los últimos meses, mucho se habló de la pareja a raíz del famoso video de Nico con Sabrina Rojas en una fiesta. Muchos lo señalaron como la prueba de la ruptura, pero Silberberg aclaró que ese episodio no fue la causa principal. «Tuvimos que hablarlo, porque me enteré por los medios, pero no fue lo que me hizo tomar la decisión», insistió. Según ella, había otras cuestiones que ya habían desgastado el vínculo hasta hacerlo insostenible.

Tras la separación, Paloma decidió regresar a Argentina y empezar de nuevo. La joven recalcó que no busca dinero ni bienes del futbolista, y que lo único que quiere es reconstruir su vida lejos de ese pasado. Hoy asegura no tener contacto con Nico y afirma que su decisión fue definitiva. Mientras tanto, Nico González intenta centrarse en el fútbol. El Atlético de Madrid acaba de cerrar su fichaje y para Simeone su llegada representa la incorporación de un extremo con desequilibrio, velocidad y capacidad de desborde, cualidades que el equipo venía necesitando.