Hubo un momento en el fútbol europeo en el que cualquier club se veía animado para hacer leña del árbol caído del Barcelona. Después de encajar ante el Bayern la goleada más dura de su historia en competición europea (8-2), el equipo azulgrana fue víctima de todo tipo de burlas, especialmente en Alemania por motivos obvios. Uno de esos clubes fue el Eintracht Frankfurt.

Dos meses después de aquella goleada en Lisboa, el Eintracht también fue víctima de la voracidad del Bayern en la Bundesliga. El flamante ganador de la Champions, casi intocable en aquel momento -octubre de 2020-, le endosó un 5-0 al club de Frankfurt. El perdedor se consoló a su manera en las redes sociales: «Hemos perdido contra los campeones de Europa por menos goles de lo que lo hizo el Barcelona».

Un año y medio después, el destino ha querido que Barça y Eintracht crucen sus caminos en los cuartos de final de la Europa League. El equipo azulgrana, gran candidato al título, tendrá oportunidad de venganza en esta eliminatoria que comenzará el próximo 7 de abril en el Deutsche Bank Park.

⏹ FINAL — We fall to the Champions of Europe by less goals than @FCBarcelona did. pic.twitter.com/fJHv0uuF8T

— Eintracht Frankfurt (@eintracht_us) October 24, 2020