Di María atiza a Mbappé: «Le dieron poder al lado del mejor de lA historia»

Ángel Di María habló sobre la relación entre Mbappé y Leo Messi y también dejó un recado a Mbappé en una entrevista concedida a Argentina. El ex del PSG, que ahora milita en la Juventus, habló sobre el poder que le han dado al jugador pretendido por el Real Madrid en el Parque de los Príncipes.

Poder en Francia

«Le dieron esa responsabilidad en Francia, en general. El francés, el presidente, el PSG, le hicieron quedar cuando se pudo haber ido y le dieron toda esa carga importante a él, para que sea él y nadie más… Hay una gran diferencia porque le dieron ese poder teniendo al lado al mejor de la historia, es un poco difícil de contrarrestar eso».

Un buen chico

«Le dieron todo ese poder y esa fuerza porque es francés, salió de ahí, ganó un Mundial y tiene una carrera extraordinaria por delante… Sacando todo eso el tiempo que yo estuve era un buen chico y no creo que haya cambiado tanto».

Messi más que Maradona

«Para mí (Messi) es el mejor de la historia. Diego es Diego, con él me saco el sombrero cuando todos me mataban el me bancó, pero en mi cabeza Leo es el mejor», confesó en una entrevista concedida a ESPN.