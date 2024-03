Conmoción en Estados Unidos. El que fuera jugador de la Universidad de Arkansas State, Blaise Taylor, ha sido arrestado por la sospecha de haber envenenado a su ex novia embarazada en Nashville, Tennessee, tal y como informó ESPN. El deportista, que tras carrera como jugador colegial trabajó como analista de personal en el futbol americano universitario y como cazatalentos de la NFL, fue arrestado la noche del jueves en Utah.

De 27 años de edad, Blaise Taylor fue detenido por oficiales estadounidenses, al cumplir con una acusación formal de la policía de Nashville por dos cargos de asesinato en primer grado. El joven es acusado de envenenar a Jade Benning en febrero de 2023. Benning murió el 6 de marzo de 2023, en su cumpleaños número 25, mientras que su feto de cinco meses, que se cree que fue engendrado por Taylor, murió el 27 de febrero de ese mismo año.

La joven, ex pareja de Blaise Taylor, fue trasladada de urgencia al hospital el 25 de febrero del año pasado, después de que él llamara al 911 y dijera que Benning estaba teniendo una reacción alérgica. Su condición rápidamente se volvió crítica y no pudo hablar con la policía antes de morir. Taylor había estado trabajando en Nashville para los Tennessee Titans, donde ascendió en el departamento de exploración profesional.

Texas A&M coach Mike Elko has issued a statement on the situation involving Blaise Taylor, who was arrested on a double murder charge Thursday. Taylor had joined Texas A&M’s staff as an analyst earlier this month. His father Trooper Taylor is a Texas A&M assistant coach. pic.twitter.com/TufrEHPL3j — Adam Rittenberg (@ESPNRittenberg) March 15, 2024

Se unió a la Universidad de Utah State como analista defensivo senior para la temporada 2023 y, según se informa, había sido contratado a principios de este mes para un puesto similar en Texas A&M. El padre de Taylor, Trooper Taylor, un veterano entrenador universitario, se unió recientemente al staff de ese club como ayudante técnico.

Blaise Taylor es acusado de presunto envenenamiento a Benning sin su conocimiento mientras visitaba su apartamento. La policía de Nashville dice que está trabajando con las autoridades de Utah para llevar a Taylor de regreso a la ciudad. Un Taylor que fue titular durante cuatro años en Arkansas State, donde Trooper coacheaba a backs defensivos en ese momento. Blaise se desempeñó como capitán y obtuvo los honores del All-Sun Belt del primer equipo como back defensivo. De hecho, tiene récords de Arkansas State en yardas de devolución de despeje (1,151 yardas) y pases desviados (30), y se fue como el líder de todos los tiempos del Sun Belt en pases defendidos (36).

Texas A&M staffer Blaise Taylor has been arrested on multiple murder charges. He’s accused of poisoning and killing his pregnant girlfriend and her unborn child. The allegations are incredibly dark and disturbing. DETAILS: https://t.co/FyXRx0dcKO pic.twitter.com/x8ANEp5VLt — OutKick (@Outkick) March 15, 2024