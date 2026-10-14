Detenidos cuatro ultras del Sevilla por la batalla campal en Valencia antes del partido ante el Levante

La Policía Nacional ha detenido a cuatro ultras del Sevilla tras la batalla campal que protagonizaron en Valencia antes del encuentro de liga de su equipo ante el Levante jugado el pasado lunes. Los arrestados, de entre 35 y 45 años, están acusados como presuntos autores de los delitos de participación en riña tumultuaria y desórdenes públicos. Dos de ellos ya tenían antecedentes por hechos similares.

Según explica la Policía Nacional, los hechos se produjeron cuando un grupo de unos 50 aficionados radicales del Sevilla se enfrentó a un grupo de «tamaño similar» de seguidores también ultras del Levante. A la pelea, que se produjo en la mañana del pasado lunes, fueron con «palos y objetos contundentes, acometiéndose entre ellos de forma violenta y agrediéndose físicamente en una reyerta multitudinaria que llegó a causar daños en un comercio» situado en las proximidades de Ciudad de Valencia, el estadio en el que por la noche se jugó el partido de Primera División.

«La rápida intervención de la III Unidad de Intervención Policial consiguió disolver a este grupo de aficionados radicales, logrando de este modo detener dicha reyerta», añade la Policía Nacional, que explica que agentes de la Brigada Provincial de Información de Valencia comenzaron las primeras pesquisas tendentes a la identificación de los participantes con el fin de proceder a su localización y posterior detención de las personas involucradas.

Los policías lograron ubicar dentro del estadio, ya una vez iniciado el encuentro, a cuatro de las personas involucradas en el incidente, procediendo a su detención como presuntos autores de los delitos de participación en riña tumultuaria y desórdenes públicos.

De los cuatro arrestados, dos cuentan con antecedentes por hechos similares,

habiendo pasado a disposición judicial este miércoles, permaneciendo la investigación abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones.