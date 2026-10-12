Batalla campal en Valencia entre ultras de Levante y Sevilla antes del partido de Liga

Ultras de Levante y Sevilla han protagonizado en la mañana de este martes 12 de octubre una batalla campal en las inmediaciones del Ciutat de Valencia pocas horas antes del encuentro de Liga que cierra esta octava jornada entre ambos equipos en la ciudad del Turia.

Unos incidentes que se han producido esta misma mañana a plena luz del día y en los que decenas de ultras de Sevilla y Levante han protagonizado una batalla campal usando sillas de plástico de algún bar de la zona, palos de madera y material pirotécnico. Se han producido algunos desperfectos por la zona y varias carreras. Se desconoce por el momento si hay heridos o detenidos.

🚨Greus enfrontaments als voltants de l’estadi Ciutat de València entre ultres del @LevanteUD i del @SevillaFC en la prèvia del partit. 👉https://t.co/FPXMlT3GWZ https://t.co/vw9jPkGyut — À Punt Esports (@apuntesports) October 12, 2026

Una batalla campal que se produce pocas horas antes del choque de Liga que cerrará la octava jornada de nuestra competición. A partir de las 21:00 horas, el Ciutat de Valencia recibe a Levante y Sevilla en un partido donde los locales quieren alejarse del descenso con los tres puntos y donde los andaluces quieren mantener ese buen arranque liguero, colocados en la quinta plaza.