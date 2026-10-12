Liga: Levante - Sevilla

Batalla campal en Valencia entre ultras de Levante y Sevilla antes del partido de Liga

Levante y Sevilla cierran la jornada ocho de Liga este lunes en Valencia

Ambos grupos ultras montaron una batalla campal a plena luz del día

Resumen de la jornada ocho de la Liga

Levante Sevilla
Luis Cobos
  • Luis Cobos
  • Jerezano con sangre madrileña. Redactor de deportes. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Amante del fútbol por encima de todo.

Ultras de Levante y Sevilla han protagonizado en la mañana de este martes 12 de octubre una batalla campal en las inmediaciones del Ciutat de Valencia pocas horas antes del encuentro de Liga que cierra esta octava jornada entre ambos equipos en la ciudad del Turia.

Unos incidentes que se han producido esta misma mañana a plena luz del día y en los que decenas de ultras de Sevilla y Levante han protagonizado una batalla campal usando sillas de plástico de algún bar de la zona, palos de madera y material pirotécnico. Se han producido algunos desperfectos por la zona y varias carreras. Se desconoce por el momento si hay heridos o detenidos.

Una batalla campal que se produce pocas horas antes del choque de Liga que cerrará la octava jornada de nuestra competición. A partir de las 21:00 horas, el Ciutat de Valencia recibe a Levante y Sevilla en un partido donde los locales  quieren alejarse del descenso con los tres puntos y donde los andaluces quieren mantener ese buen arranque liguero, colocados en la quinta plaza.

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