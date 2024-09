El desprecio de Hamilton al argentino Colapinto: «¿Cómo se llama el chico ese?»

A Lewis Hamilton no le sentó nada bien que Franco Colapinto, un recién llegado a la Fórmula 1, quedara por delante de él en el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto británico tuvo un feo gesto con el argentino al finalizar la carrera. Cuando fue preguntado por Colapinto, y para supuestamente elogiarle por su buena carrera, Hamilton llegó a decir que no recordaba su nombre soltando una risa irónica.

«Es muy genial ver a chicos tan talentosos sumándose y corriendo muy bien. Oliver (Bearman) hizo un gran trabajo, correr con él fue duro pero justo. Y… no me acuerdo el nombre del otro chico, el de Williams», dijo Hamilton a la finalización del Gran Premio de Azerbaiyán, carrera en la que finalizó en novena posición. Octavo fue Franco Colapinto, ese piloto del que no se acordaba su nombre.

Cuando un periodista le recordó el nombre, Hamilton soltó una risa irónica y argumentó que «hizo un gran trabajo». Pero el desprecio ya estaba hecho, toda vez que un piloto como Lewis, con tanta experiencia y leyenda de la Fórmula 1, no se sabía (o eso hizo creer) el nombre de un rival que además acababa de quedar una posición por delante de él.

Franco Colapinto, piloto de Williams hasta final de temporada, quedó en octava posición en este Gran Premio de Azerbaiyán, su segunda carrera en el Mundial de F1 tras la carrera en Monza, en la que quedó en decimosegundo lugar.

Colapinto entró en Williams tras la destitución de Logan Sargeant y el argentino se quedará en el monoplaza hasta final de temporada. Tras muy buenas sensaciones en estas dos primeras carreras, no sería de extrañar que consiguiera un equipo para 2025, aunque cabe recordar que en Williams no será, ya que los dos volantes están cubiertos con Carlos Sainz y Alexander Albon.

Lewis Hamilton habló sobre Franco Colapinto:

«Es fantástico ver a jóvenes con talento salir adelante y conducir tan bien, no recuerdo el nombre de ese niño, en Williams…

Rosa: «Colapinto»

Lewis: «Colapinto. Hizo un gran trabajo» pic.twitter.com/RC62f0fPDL — Lewis⁴⁴ Argento 🇦🇷 (@LewisHamArg44) September 15, 2024

Victoria de Piastri en Azerbaiyán

Oscar Piastri se hizo con un meritorio triunfo en el Gran Premio de Azerbaiyán, su segundo en la Fórmula 1 y en este Mundial. Lo consiguió en una carrera que pegó un giro de 360 grados al final debido al accidente que Carlos Sainz provocó con Checo Pérez. Tras una batalla encarnizada por la tercera posición, el español se pasó de rosca al querer atacar a Charles Leclerc (2º) y se estampó con el piloto de Red Bull contra un muro del estrecho circuito de Bakú cuando tan sólo quedaban dos vueltas.

En un golpe de suerte, sumado a su esfuerzo anterior, George Russell se aupó a la última posición del podio. Lando Norris remontó hasta la sexta posición y acabó cuarto debido al incidente y Max Verstappen finalizó en quinto lugar, siendo el único Red Bull en puntuar de forma dramática. Fernando Alonso quedó sexto contra todo pronóstico gracias a otra actuación espectacular y por detrás del asturiano Alex Albon (7º), Franco Colapinto (8º), Lewis Hamilton (9º) y Oliver Bearman (10º), que volvió a puntuar en su segunda carrera en la F1.