El deporte español se rinde a Rahm: Nadal, Gasol, Muguruza…

El histórico triunfo de Jon Rahm en el Masters de Augusta ha desatado los elogios del deporte español. Los grandes deportistas españoles se han rendido ante la hazaña lograda por el de Barrika, que ha logrado la primera chaqueta verde de su carrera. Desde Nadal a Pau Gasol, pasando por Garbiñe Muguruza, Carlos Sainz padre e hijo, Alcaraz, Alejandro Blanco e incluso Gonzalo Fernández-Castaño han felicitado al campeón.

Rafa Nadal, gran aficionado al golf, no perdió detalle de la gran vuelta final que hizo Rahmbo y fue de los primeros en felicitarle por conseguir su segundo major: «Enhorabuena campeón, enhorabuena MAESTRO. ¡¡¡Una vez más has demostrado lo GRANDE que eres!!!». Más tarde, Rahm recibiría la felicitación de otra de las grandes leyendas del deporte español como Pau Gasol: «¡Estoy tan feliz y orgulloso de mi compatriota español! ¡¡El nuevo campeón del Masters!! Felicidades Jon Rahm. ¡¡Sigue haciendo historia!!».

I’m so happy and proud of my fellow Spaniard!! The new @TheMasters champion!! Congrats @JonRahmpga!! Keep making history!! pic.twitter.com/joJ83L9H3g

— Pau Gasol (@paugasol) April 10, 2023