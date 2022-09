Oumane Dembélé se sinceró desde Francia en una entrevista en la que dejó claro que entre 2017 y 2021 perdió cinco años de su vida y que gracias a Xavi renovó con el Barcelona.

Vida personal

«¿Mi estilo de vida en mis primeros años en el Barça? Yo era joven como todos los demás. Pero logré salir de esta situación. Sin embargo, no todo es como la gente imaginaba. De 2017 a 2021 he perdido el tiempo enormemente. He perdido cinco años de mi vida».

Lesiones

«Tuve muchas lesiones en los isquiotibiales. Si no trabajas, te estancarás. Te vas a hacer daño, si no te fortaleces, me decían. Con Koeman y Xavi, mejoró. Desde ese momento, no he tenido ninguna lesión. Cruzamos los dedos, seguimos trabajando. Estoy bien, me siento bien en el Barcelona, tengo la confianza de todo el equipo, de todo el club y estoy feliz. Ahora todo el mundo habla de fútbol, es mejor».

Xavi

«Con la confianza de Xavi, me vi obligado a quedarme. Tengo muchas ganas de que el Barça vuelva a ganar la Champions League. Hace siete años que el club la ganó».

Renovación

«Recuerdo una reunión entre Xavi y yo en el mes de diciembre. Le dije que iba a firmar mi contrato».

Ganar la Champions

«Personalmente, mi objetivo es ganar la Champions con el Barcelona. Que el Barcelona recupere la Champions, ya hace siete años que la ganó. Ganar títulos: la Liga, la Champions, eso es lo más importante», afirmó en una entrevista concedida a RMC Sport.