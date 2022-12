Del Nido: «El que creó el Partido Comunista es poco para cómo lleva el cargo Castro»

José María del Nido se ha mostrado «fuerte como un roble» a pesar de que no ha podido cumplir su objetivo de recuperar la presidencia del Sevilla durante la Junta General de Accionistas. El abogado está convencido de que es cuestión de tiempo que recupere el cargo en detrimento de José Castro, al que ha acusado de realizar maniobras turbias para perpetuarse en el cargo.

Ilegalidad de la Junta de Accionistas

«El presidente Castro se ha retratado y ha demostrado que el que creó el Partido Comunista es poco para como lleva el cargo él. La Junta de Accionistas ha terminado y ahora es otro foro en el que tenemos que hablar. Hasta el que no sabe de derecho sabe que no ha sido legal».

Plena confianza

«Estoy más fuerte que un roble y la situación va a cambiar en unos 50 días o así. Yo me voy a sentar en el trono de aquí a un rato. Jurídicamente no voy a desvelar las acciones que vamos a tomar, pero esto no tiene más recorrido que dos o tres meses. El Consejo de Administración, por mandato de su junta general, está cesado. Nos sobra el dinero para comprar acciones del Sevilla y vamos a seguir comprándolas».

Gobernar en minoría

«Yo hubiese echado a Castro hasta como campeón de LaLiga Santander. Su junta es una cacicada. ¿Acaso un Consejo puede gobernar sin el apoyo de sus accionistas?. Yo estoy triste por el espectáculo que hemos dado. Yo así no puedo demostrarle a los sevillistas las cosas porque no me han dejado».