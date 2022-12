José Castro seguirá siendo presidente del Sevilla FC a pesar de que tiene en contra a la mayoría del accionariado del club. Así se confirmó este jueves durante la junta general de accionistas, donde se negó la aprobación de las cuentas de la temporada 2021/22, comprensible teniendo en cuenta que la entidad registró pérdidas de 25 millones de euros durante dicho periodo. Tan solo un resquicio legal impidió que José Maria del Nido volviera a la presidencia, aunque este advirtió a Castro de que solo está aplazando lo inevitable.

«Usted es el cáncer en el liderazgo del Sevilla FC. Igual que este año ha perdido por 7.000 u 8.000 acciones, el año que viene lo hará por 15.000 acciones. Es muy triste la manera en la que se agarra a la presidencia. Deje como deje al Sevilla, lo levantaré otra vez. Seré presidente del Sevilla sí o sí. ¡Viva el Sevilla!», expresó Del Nido después de ver cómo se aferraba Castro al cargo.

Ese fue el colofón de una junta que fue tan bronca como se esperaba en el Palacio de Congresos de Fibes y que comenzó con dos serios reveses para Castro y su junta, ya que los accionistas rechazaron tanto las cuentas anuales y el informe de gestión (52% de votos en contra) como la gestión del consejo de administración (57% votos en contra). El propio presidente entonó el mea culpa por la mala marcha del club.

«Ha sido un año muy malo deportivamente. Los que estamos al mando del club nos hemos equivocado, no hay que ocultarlo. Nos equivocamos con la continuidad de Julen Lopetegui el pasado verano, nuestro modelo de fichar y vender se nos ha ido un poco de las manos… Estar en posiciones de descenso con 14 jornadas disputadas no tiene excusa. Sabemos que nos hemos equivocado», lamentó Castro, al que Del Nido acusó de llevar el club «a un caos».

Acciones judiciales a la vista

«Y no sabemos cómo vamos a salir de él. Creíamos que usted iba a respetar el derecho de la mayoría y usted no tiene a favor la mayoría. El año que viene presentará usted unas pérdidas de 30 millones de euros y le rezo a la Virgen María para que no tengamos un accidente deportivo. La sociedad es un caos porque no tiene capitán», subrayó Del Nido.

La bronca más fuerte, con gritos y pitos incluidos, se desató a la hora de votar el punto 10 del orden del día, sobre el posible cese del consejo. Tal y como estaba previsto, las 31.894 acciones agrupadas por Del Nido en 2018 fueron descontadas y eso permitió a Castro ganar la votación sobre su continuidad. Del Nido, que fue presidente del Sevilla entre 2002 y 2013, pidió la palabra para anunciar acciones judiciales el entender que se estaba cometiendo un delito societario. «Usted está usurpando el poder», le espetó. Así finalizó otra junta muy convulsa del Sevilla FC.