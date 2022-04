Ronald Koeman ha roto su silencio. Meses después de ser destituido como entrenador del Barcelona, el neerlandés se ha pronunciado en la presentación del torneo de golf que organiza junto a la Fundación Cruyff, la Koeman Cup. Allí ha atendido a la prensa y ha hablado sobre su salida del club, la relación con Laporta y ha evaluado su paso por el conjunto blaugrana, así como lo que ha sucedido tras su marcha. El que fuera leyenda del barcelonismo durante su etapa como jugador ha mostrado su respeto a Xavi Hernández, al que ha defendido, pero ha lanzado grandes dardos con dirección al palco y, en especial, al presidente. Sobre todo, al apuntar que cuando se fue «el Barça estaba a ocho puntos y ahora está casi al doble» del Real Madrid en Liga.

El holandés ha señalado que no cree que su etapa en el banquillo pueda ser considerada como «un fracaso». El técnico ha mantenido el discurso que le llevó a ser despedido, al que ahora también se ha sumado Xavi, con el famoso «es lo que hay»: «Esta es la realidad hoy en día del Barcelona. Necesita tiempo para volver a lo que fue y pido la tranquilidad y no pensar que no hemos ganado títulos. Hay que pensar a largo plazo, poner confianza y apoyo al entrenador».

También se ha referido al cambio que ha pegado el conjunto culé en presencia del nuevo técnico, apuntando de nuevo a la directiva, puesto que el sufrió pérdidas importantes en la plantilla, mientras que en enero se reforzaron. Aún así, ha evitado comparaciones entre las situaciones de ambos, mostrando su apoyo a su sucesor: «Seguramente ha mejorado en algunas cosas. Han fichado tres delanteros o tres jugadores que pueden jugar arriba. No es bueno comparar. Cuando me fui, el Barcelona estaba a ocho puntos y ahora casi al doble. La tarea de Xavi es igual de complicada que la mía. No hace falta mentir, si pierdes los últimos partidos en casa es por algo».

Misma situación

«Es verdad que la situación del Barça es la misma que la mía. Eso quiere decir que cambiar un entrenador no siempre es algo que te garantiza mejorar. No quiero hacer ninguna crítica. Lo único que pido es apoyar a Xavi. Es la situación porque un entrenador no es el único culpable. No he tenido el apoyo máximo de un presidente y espero que haya aprendido de esto y apoye a Xavi. La situación del club me duele, da pena porque soy culé. Pido máximo apoyo para Xavi, es una leyenda, muy buen entrenador, persona de casa y poco culpable de que el Barcelona esté en esta situación».

Su relación con Laporta

«No tuve este apoyo por parte del club y ojalá sí lo tenga Xavi. No he hablado mucho, por respeto al club. No es bueno que cada vez tenga que entrar en preguntas de este tipo. Yo he sentido, en otros clubs, sobre todo en dos años como seleccionador, que sabemos exactamente el riesgo de ser entrenador: si las cosas no funcionan como el club piensa, te pueden echar. Pero, a mí, por parte del presidente dejaba dudas. Off the record decía no se si sigue, tenemos dudas… No es bueno. Hay que hablar claro hacia adentro, pero hacia afuera defender entrenador. Si no apoyas a tu entrenador, aún es más complicado».

Frenkie de Jong

«El Barça no quiere vender a Frenkie. Es un gran jugador, un gran mediocentro. Pasa por unos partidos donde no ha estado a su nivel. Yo no dudo de él, para mi es fijo con Holanda. Ojalá vuelva».

El ADN

«No se puede comparar un entrenador. Hay más maneras de ganar. Ganamos la Copa con un gran fútbol. No hay hoy en día un sistema claro. El Barcelona no puede fichar a los mejores del mundo. Hemos visto que City y Liverpool son mejores, y esto no es culpa de una persona, entrenador o presidente. Hay muchas razones».

Su etapa en el club

«Puedo escribir un libro. Nos pasaron muchas cosas. Tema covid, falta de presidente durante un tiempo, tuve que contestar todo tipo de preguntas, no poder fichar los jugadores que queríamos, el fair play complicado, sin Leo Messi de un día a otro, sin Griezmann el último día de mercado… me han criticado mucho por Luuk. Para mi siempre ha sido un jugador que me ha funcionado en su función. Menos mal que ha dado 5 ó 6 puntos para el Barça. No me siento un entrenador que ha fracasado».