Dani Ceballos, todo sobre su vida: edad, cuánto cobra, pareja, hijos…

El Real Madrid, durante el verano del 2018, se puso como unos de sus objetivos prioritarios incorporar en la primera plantilla a un joven Dani Ceballos que estaba despuntando a lo grande con el Real Betis Balompié. El utrerano decidió aceptar la propuesta del club blanco y cambió la ciudad hispalense por la capital de España, donde actualmente reside e intentar ganar un puesto en el once de Álvaro Arbeloa.

Cuántos años tiene Dani Ceballos

El jugador andaluz, a sus 29 años de edad, ha jugado un total de 211 partidos (8,767 minutos) repartidos en siete temporadas: en todos estos años, ha anotado un total de 7 goles y ha repartido 16 asistencias para colaborar a los éxitos de su equipo, el Real Madrid. A pesar de no conseguir un puesto fijo en el once, Ceballos no se rinde y, a pesar de haber tenido diferentes propuestas para marcharse, incluida una para volver a casa, al Betis, y su deseo es convencer a su nuevo técnico para tener más oportunidades de cara al futuro, ya sea en los entrenamientos o en los minutos donde Arbeloa confíe en él para liderar el centro del campo merengue.

Quién es la pareja de Dani Ceballos y cuántos hijos tiene

Tal y como se puede observar a través de sus redes sociales, Dani Ceballos mantiene una relación sentimental y consolidada con Luna Serrat, nieta del famoso cantautor Joan Manuel Serrat, y confirmada oficialmente desde el pasado año 2024. La pareja del futbolista es periodista, actriz e influencer y ambos han compartido diversos momentos juntos tanto en Instagram como en el resto de redes sociales. Actualmente, la pareja no tiene hijos en común.

Cuánto cobra Dani Ceballos

Dani Ceballos, actualmente, se posiciona en mitad de la tabla de futbolistas que más cobran en el Real Madrid, con un salario de 10 kilos por temporada. Unas cifras muy similares a las que manejan Dani Carvajal y Ferland Mendy con 10 millones; Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouaméni, con 12 ‘kilos’; o Álvaro Carreras y Dean Huijsen, que se encuentran un escalón por debajo con un contrato de 8 millones por temporada, según los datos ofrecidos por la página web especializada Capology.

Cuántos títulos ha ganado Ceballos con el Real Madrid

Dani Ceballos, desde su llegada a la disciplina blanca en 2018, ha conseguido lograr la impecable suma de 16 títulos, formando parte de una época gloriosa y exitosa del Real Madrid, y entre los que podemos destacar Champions League, Ligas, Copas del Rey o Mundialitos de Clubes, entre otros.

3 Champions League

4 Mundiales de Clubes

3 Supercopas de Europa

2 Ligas de España

1 Copa del Rey

3 Supercopas de España

Quién es su hermana Salomé Ceballos

La hermana de Dani Ceballos se llama Salomé y es conocida, principalmente, además de ser la hermana de un futbolista, por ser defensora número uno del jugador español en redes sociales y medios de comunicación, donde suele estar activa para defender la carrera de su hermano. Incluso, la hermana del futbolista ha llegado a comparar al centrocampista con algunos compañeros de profesión. Esta situación, lógicamente, originó cierta polémica entre los aficionados y dentro del vestuario.