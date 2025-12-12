El curioso y viral parentesco del futuro hijo de Fernando Alonso y Melissa Jiménez

El comentado embarazo de Melissa Jiménez sigue dando que hablar en las redes sociales. Fernando Alonso será padre a los 44 años con la reportera de DAZN, que a su vez tiene ya tres hijos con el futbolista Marc Bartra. De hecho, es muy curioso el parentesco que tendrá el hijo del piloto asturiano, pues será hermano de los tres pequeños del central del Real Betis y la comunicadora catalana.

Según fuentes cercanas a la pareja, Melissa Jiménez está en su sexto mes de embarazo y en esta etapa se está cuidando mucho. A sus 38 años, ya es madre de tres hijos fruto de su matrimonio con el futbolista Marc Bartra (Gala, de diez años; Abril, de siete, y Max, de seis), y en este cuarto embarazo quiere aparcar temporalmente el frenético ritmo de la Fórmula 1, que conlleva muchos viajes y estrés profesional. «Están muy contentos y el bebé nacerá en marzo», dicen desde su entorno a la revista Hola.

La situación familiar de Fernando Alonso y Melissa

Este embarazo no solo exige atención a su salud y bienestar, sino también un replanteamiento de la vida cotidiana de sus hijos mayores, de su carrera como periodista y de la relación de pareja, generando un escenario en el que cada decisión se convierte en una estrategia para equilibrar múltiples responsabilidades y mantener la armonía familiar.

La distribución geográfica de la familia añade una capa adicional de complejidad. Melissa reside en Barcelona, mientras Alonso pasa la mayor parte de su tiempo en Mónaco, donde mantiene su residencia principal. Esta vivienda, discreta y funcional, le permite conciliar un calendario internacional de Fórmula 1 con la vida familiar, combinando seguridad, privacidad y cercanía al mar. Alonso también posee otras propiedades en Suiza y Oviedo, y habrá que ver la decisión que toman cuando naza el bebé allá por el mes de marzo de 2026.