La separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue dando que hablar, y el culebrón parece que va para largo. La influencer argentina, pese a que el delantero del PSG subió varias fotos suyas intentando conseguir su perdón, ha dejado claro que no ha vuelto con él y por ahora parece que sigue firme en su idea de iniciar una nueva vida lejos del futbolista. De hecho, en Argentina aseguran incluso que Wanda Nara va a pedir el divorcio próximamente…

Mientras tanto se siguen conociendo nuevos detalles de la ruptura. La prensa argentina va más allá y cuenta que la influencer vio mensajes de la China Suárez e Icardi en sus redes sociales, de ahí su enfado y la separación. «Me gustaría encontrarte en un boliche de un lugar del mundo donde nadie te conozca», le habría dicho el jugador a la actriz también argentina.

Pero la cosa va más allá. Yanina Latorre y Ángel De Brito contaron todo en el programa de la televisión argentina Ángeles de la Mañana: «No empieza Wanda a desconfiar, sino que Icardi, que el sábado le dijo ‘te veo distante, estás rara’, le pidió las claves de sus cuentas y empezó a verle el Instagram. Wanda le preguntó por qué tantas preguntas y le pidió el teléfono de Icardi y le encontró todo en Telegram».

«La China le mandaba fotos de todo lo que hacía, le rogaba de verse, salir de ‘joda’ (fiesta) juntos. Él de los entrenamientos. Icardi no niega nada, lo que dice que es que no la vio. Lo lleva todo a un coqueteo. Ella le pidió el divorcio. Las nenas no saben nada, ella no gritó, no hizo escándalo, no revoleó teléfonos. Él está muy deprimido, no para de llorar. Ella está que se la lleva el demonio. Ella hoy se considera soltera», añaden antes de soltar otra bomba, pues según ellos hay incluso un jugador del Real Madrid en todo el embrollo: «Dicen que hay conversaciones entre Wanda y Benjamín Vicuña. Hay otros actores involucrados, un jugador de Real Madrid».