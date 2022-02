Barça y Atlético de Madrid se ven las caras este domingo en el Camp Nou con muchas cuentas pendientes entre ambos equipos. Es el regreso al Camp Nou de Luis Suárez, ésta vez con público en las gradas. Partido también de cara a cara entre Xavi Hernández y el Cholo Simeone, que también arrastran asuntos sin resolver como demostraron en las comparecencias previas al partido, donde dejaron varios recados a su rival.

Fueron simultáneas las ruedas de prensa del Cholo Simeone y Xavi Hernández y la veda la abrió el argentino. Parecía que algo tenía guardado el argentino con el catalán, vivió ya en el banquillo colchonero la etapa final del egarense como jugador en el Camp Nou. Fue en aquel entonces cuando Xavi tuvo algún cruce de palabras por el juego de los rojiblancos y la eterna comparación con el estilo blaugrana. Eso fue lo que sacó el argentino.

«Allá por 2016 recuerdo una nota en Universo Valdano, de Xavi, que decía que el estilo del Atlético de Madrid no era para los equipos grandes. Ahora va tener la posibilidad para este partido, que va a tener ocho jugadores de ataque si no me equivoco, para utilizar tres en la parte ofensiva, lo que busca, se imagina, lo que fue creciendo desde su cuna en Barcelona», lanzó Simeone durante su intervención en un claro reto para Xavi, al que invitaba a conseguir los retos que ya ha superado él fiel a un estilo que ha sido durante esta década casi invulnerable: «Nosotros, desde nuestro juego, intentaremos llevar el partido donde creemos que podemos hacer daño».

Simeone considera que el hecho de que Xavi siempre haya vivido bajo la burbuja del Barça, con su estilo y filosofía, no le hizo comprender otros estilos: «Cuando uno convivió una vez sólo en su vida con una única situación no entiende de otras situaciones. Cuando uno tuvo otras situaciones en su vida y pudo girar, entiende que no todo es una cosa. Es muy respetable porque convivió con enormes éxitos y jugadores». Es ahí, tras esta exposición fue cuando Simeone le lanza el reto: «Ahora a tratar de demostrarlo desde el entrenador que es, que seguramente será muy bueno».

Dejó claro el argentino que «me gusta como juega el Barcelona» de Xavi: «Ha impuesto la filosofía que tuvo toda su vida, con las incorporaciones que tuvo, ocho jugadores para tres lugares, no es fácil. Pero tiene muchas herramientas para intentar aplicar su filosofía. Desde que llegué, el Barça pelea por salir campeón en todo. Con estas armas que han podido incorporar, tienen opciones».

Al unísono hablaba Xavi desde Barcelona, cuando fue cuestionado por todo lo que estaba diciendo Simeone en su comparecencia sobre él, cuando se reafirmó en sus palabras y matizó: «No sería el estilo del Barcelona. No creo que la afición del Barça entendiera la forma de jugar del Atlético, no encaja. No quiere decir que no tenga méritos ni sea competitivo. Es una realidad. No entenderíamos encerrarnos en un bloque bajo en el área. Es lícito y nadie te dice que no puedes ganar así. Ha ganado dos Ligas y ha estado cerca de las Champions».

«La gente aquí no entendería que jugaremos de esa manera. Los primeros, vosotros», decía el egarense en alusión a la prensa, dejando claro que él tiene en alta estima el trabajo y la labor de Simeone: «Es un gran entrenador, pero no es para el estilo del Barça. No es ninguna crítica».

El regreso de Suárez

Será un partido especial, con muchas cuentas pendientes, para Luis Suárez. La salida del uruguayo del Camp Nou no fue la mejor, fue empujado a su marcha por Ronald Koeman y una directiva que comenzaba a reducir el alto coste salarial que tenía la plantilla. El charrúa fue uno de los damnificados y acabó prácticamente regalado al Atlético de Madrid. Allí demostró que todavía tenía cuerda, clave en el título liguero de los colchoneros este pasado curso.

Su rendimiento esta temporada está algo por debajo de lo que firmó la pasada campaña. Lleva desde la jornada 13 de Liga sin hacer gol, aunque sí vio puerta en los dieciseisavos de Copa del Rey ante el Rayo Majadahonda. En total suma nueve goles y dos asistencias en 29 partidos esta temporada y existen dudas de si saldrá como titular con los rojiblancos. En cualquier caso, se espera un buen recibimiento del Camp Nou a Luis Suárez.