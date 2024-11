Cubarsí se entrena con máscara, Lamine en el gimnasio y Dani Olmo se ausenta por indisposición

Pau Cubarsí se entrenó con una máscara junto al resto de compañeros en el entrenamiento del Barcelona en la mañana de este sábado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper de cara a preparar el duelo de la decimotercera jornada de la Liga contra la Real Sociedad en el Reale Arena el domingo a partir de las 21:00 horas. El joven central azulgrana sufrió un aparatoso golpe en la cara y era dura para esta jornada. Dani Olmo no se ejercitó por malestar y Lamine Yamal lo hizo en el gimnasio.

👀🚨Cubarsí entrena con máscara. 👉 Interesante esto: – Está hecha a medida. En el lado del corte lleva un refuerzo que no lleva en el otro lado. Más ligera y dónde se refuerza más la zona afectada. #fcblive pic.twitter.com/n8qJNQOrJn — SocBlaugrana (@socblaugranafc) November 9, 2024

El golpe que recibió Pau Cubarsí en el lado derecho de su cara el pasado miércoles en la Champions League contra el Estrella Roja fue escalofriante. Un duro zapatazo con los tacos en su cara que le abrió una profunda herida por la cual no paró de sangrar sobre el césped. Tuvo que ser sustituido tras sufrir dicho corte y ya en el vestuario le pusieron nueve puntos.

El futbolista del Barcelona se encontraba en el área de los locales, cuando metió la cabeza a un centro a media altura. Fue a despejar uno de los futbolistas del Estrella Roja, que impactó su pie en la cara de Cubarsí. El golpe le provocó una brecha, haciendo aún más aparatosa la acción, debido a la sangre.

Los jugadores del Barcelona reclamaron la entrada de las asistencias médicas de manera rápida. El joven jugador se encontraba tendido en el suelo, dolorido y abandonó el terreno de juego para ser atendido con la cabeza ensangrentada. Flick entonces no se lo pensó y, ante un partido que estaba ya resuelto, prefirió sustituirle y dar entrada a otra de las perlas de La Masía, Sergi Domínguez.

Tras el partido, en rueda de prensa, Hansi Flick confirmó que su joven zaguero estaba bien, que es joven y que se recuperaría. Pero el pasado viernes, en la lista anunciada por Luis de la Fuente para la selección española, Pau Cubarsí no estaba. Tampoco en la sub-21. La explicación del seleccionador absoluto fue sencilla: «Tenía una herida muy importante con nueve puntos. No merecía la pena. Entendimos que no hay que correr riesgos».

Es extraño, por lo tanto, ver como Pau Cubarsí puede entrar en la convocatoria del Barcelona para este domingo a pesar de no ir con la selección española para esta ventana de noviembre por ese aparatoso corte en la cara. La Federación sí ha mirado por la salud del futbolista, pero el club azulgrana podría arriesgar. El jugador culé entrenó con esa máscara protectora y su predisposición es la de jugar contra la Real Sociedad. La decisión final la tiene Hansi Flick.