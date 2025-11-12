El CSD se pronuncia sobre el caso Lamine: «Ayudaremos a que nos entendamos todos»

José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, se ha pronunciado acerca de la guerra entre el FC Barcelona y la RFEF tras la desconvocatoria de Lamine Yamal. El futbolista se sometió a unas pruebas médicas de su lesión de pubalgia, lo que le obligó a quedarse fuera de la lista de Luis de la Fuente. En la misma línea de Rafael Louzán, ha hecho un llamamiento para poner fin al mal ambiente entre las dos instituciones.

«Creo que el presidente de la federación de fútbol ha templado gaitas y tenemos entre todos que ayudar a normalizar y tranquilizar las cosas. El seleccionador lo ha hecho también y creo que el jugador tiene que jugar en el Barcelona y en la selección. Mi contribución será en la medida que pueda ayudar a que nos entendamos todos», comentó Uribes en un acto con las selecciones españolas de baloncesto en silla de ruedas en el Consejo Superior de Deportes.

«Hay que reconducir esto, tener tranquilidad, que el jugador sepa que tiene que jugar en el Barcelona y la selección y que haya más comunicación entre todos y pensar en el interés de todos, que es compatible», concluyó. Lamine se perderá los partidos ante Georgia y Turquía correspondientes a los dos últimos partidos clasificatorios para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La desconvocatoria de Lamine Yamal, aseguraron desde el ente federativo, fue por el bien del jugador, que se sometió a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis la mañana del 10 de noviembre «sin comunicación previa a los servicios médicos de la selección».

Una decisión que se contradice con la gran carga de minutos que ha tenido en el Barcelona de Hansi Flick, donde ha disputado todos los partidos entre los dos últimos parones. «No queremos polémicas. El lunes vino el especialista, le hizo el diagnóstico, el tratamiento y así ha ido. El Barça lo quiere tener en las mejores condiciones y lo queremos tener a disposición, se ha producido así, y ha coincidido con el partido de la selección, pero la selección ya lo tiene bastante bien encaminado», explicó Joan Laporta.