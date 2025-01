Cristina Gutiérrez brilla en la primera etapa y Carlos Sainz remonta en la victoria de Chicherit

Carlos Sainz (Ford) ha protagonizado una épica remontada para ser séptimo, con Cristina Gutiérrez (Dacia) quinta a menos de minuto y medio, y Tosha Schareina (Honda) se sitúa cuarto en la general de las dos ruedas. El piloto francés Guerlain Chicherit (Mini), en la categoría de coches, y el australiano Daniel Sanders (KTM), en la de motos, se han impuesto este sábado en la primera etapa del Rally Dakar 2025, una especial de 413 kilómetros con salida y llegada en Bisha (Arabia Saudí).

En una etapa marcada por la estrategia, en vista a las posiciones de salida para la temida etapa Crono 48 Horas, Chicherit, que partía trigésimo, no especuló y logró su primer triunfo en el ‘raid’ más duro del mundo desde 2021 al finalizar el día con 50 segundos de ventaja sobre el estadounidense Seth Quintero (Toyota) y 1:03 sobre el sudafricano Saood Variawa (Toyota).

En cambio, los favoritos han finalizado casi todos más allá de la vigésima posición y a más de diez minutos, apostando por salir en el pelotón de cola el domingo. El único que no ha podido contener su velocidad ha sido el defensor del título, Carlos Sainz, que saldrá séptimo al concluir este sábado a 2:32. Muy por detrás han quedado el catarí Nasser Al-Attiyah (20º), el saudí Yazeed Al-Rajhi (21º) y el francés Sébastien Loeb (22º).

La burgalesa Cristina Gutiérrez, que debuta en la categoría reina, completó una sensacional jornada en la que se aseguró un histórico quinto puesto en la etapa, a solo 1:28 de Chicherit, y en la general, y Joan ‘Nani’ Roma (Ford) fue decimoctavo a 8:43.

Peor le fueron las cosas a Isidre Esteve (Repsol Toyota Rally Team), que entró en el puesto 69 aquejado por una inoportuna gripe. «Me encuentro fatal, por la mañana ya tenía un poco de fiebre antes de salir. Han sido 400 kilómetros interminables. He devuelto dos veces y he tenido que encontrar un ritmo que me permitiese llegar al final. Voy a ver si me puedo recuperar y descansar un poco», indicó.

Por su parte, un accidente acabó con todas las opciones de Laia Sanz (Century). «Es una pena empezar el Dakar así. Nos hemos quedado sin tercera marcha en el kilómetro 20. Estábamos salvando bien el día, yendo despacio. En el polvo nos han dejado de funcionar los instrumentos de navegación. Íbamos súper tranquilos para acabar la etapa, pero a 70 kilómetros del final hemos pillado una piedra que no hemos visto por el polvo y hemos volcado, y ahora estamos intentando reparar (…) Creo que podía ser un buen año. Ahora a luchar por acabar, a ver si podemos salvar el día y salir mañana», señaló.

En la categoría de motos, el ganador del prólogo del viernes, Daniel Sanders, logró su segunda victoria parcial en el ‘raid’ saudí al entrar en meta con un tiempo de 4:41:27, 2:04 por delante del estadounidense Ricky Brabec (Honda) y 2:26 del botsuano Ross Branch (Hero), actual campeón del mundo.

Tras situarse a solo 18 segundos de Sanders en el punto de control anterior a la meta, el valenciano Tosha Schareina, que se quejó de un error en el ‘roadbook’, se vio superado por Brabec y por Branch en los últimos kilómetros al escorarse algo más de a la derecha que sus tres rivales, terminando la prueba a 4:42 del líder. De esta manera, el ganador del prólogo de 2024 se sitúa cuarto en la general a 5:07 del oceánico.

Mientras, el catalán Edgar Canet (KTM), que el viernes se aupó a la tercera plaza de la clasificación de las dos ruedas al ganar la especial de su categoría (Rally2) el viernes, se vio lastrado por un error de navegación y cedió 32:12 respecto a Sanders. El debutante de 19 años empezó a sufrir tras el último punto kilométrico, el 330, y ahora es decimocuarto de la general, a 32:24.

También complicada resultó la jornada para Lorenzo Santolino (Sherco), que se dejó 30:06 en una jornada en la que se perdió y tuvo que dar vuelta; el salmantino marcha ahora duodécimo en la general, a 31:17 de Sanders.

Este domingo, los corredores afrontarán la etapa Crono 48 Horas, una jornada de dos días con inicio y final también en Bisha con más de 1.000 kilómetros de recorrido por el desierto y sin asistencia mecánica. Los participantes deben detenerse en alguna de las seis zonas de descanso habilitadas en el itinerario en jornadas donde las dunas serán menos imponentes, con tramos de cien kilómetros diarios.